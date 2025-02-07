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Posted 7 февраля, 04:03

Published 7 февраля, 04:03

Modified 7 февраля, 04:05

Updated 7 февраля, 04:05

Стресс не убивает: можно ли заразиться раком — онкологи Приморья выложили всю правду

Стресс не убивает: можно ли заразиться раком — онкологи Приморья выложили всю правду

7 февраля 2025, 04:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Медицина
Врачи-онкологи Приморского края развенчали самые распространенные мифы о раке. Специалисты объяснили, почему не стоит бояться заразиться от больного и почему диагноз — не приговор.

Онкологи Артемовской городской больницы №1 развеяли три главных мифа о раке, которые до сих пор вызывают необоснованные страхи у приморцев.

Первое заблуждение касается связи стресса и развития злокачественных опухолей. Врачи подчеркивают: прямой связи между стрессом и раком официально не установлено, хотя стресс часто приводит к вредным привычкам — курению и употреблению алкоголя, которые действительно повышают риск развития онкологии.

Фото: artgb1

Второй миф — о неизбежности летального исхода при онкологическом диагнозе. Современная онкология рассматривает рак как хроническое заболевание, которое поддается лечению. Даже на четвертой стадии некоторые виды опухолей можно эффективно контролировать благодаря современным методам терапии.

Фото: artgb1

Третье опасение связано с возможностью заражения от онкобольных. Специалисты утверждают: пациенты с онкологическим диагнозом абсолютно безопасны для окружающих. Однако существуют инфекции, способные провоцировать развитие опухолей — например, вирус папилломы человека определенных типов, Helicobacter pylori, вирусы гепатита В и С, а также вирус Эпштейна-Барр.

Фото: artgb1

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что общего между витамином D и почками. Подробно о том, какая связь между кривыми ногами ребёнка и тяжёлыми заболеваниями рассказали сотрудники детского Минздрава Приморья.

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