Стресс не убивает: можно ли заразиться раком — онкологи Приморья выложили всю правду

Posted 7 февраля, 04:03
Published 7 февраля, 04:03
Modified 7 февраля, 04:05
Updated 7 февраля, 04:05
Онкологи Артемовской городской больницы №1 развеяли три главных мифа о раке, которые до сих пор вызывают необоснованные страхи у приморцев.
Первое заблуждение касается связи стресса и развития злокачественных опухолей. Врачи подчеркивают: прямой связи между стрессом и раком официально не установлено, хотя стресс часто приводит к вредным привычкам — курению и употреблению алкоголя, которые действительно повышают риск развития онкологии.
Второй миф — о неизбежности летального исхода при онкологическом диагнозе. Современная онкология рассматривает рак как хроническое заболевание, которое поддается лечению. Даже на четвертой стадии некоторые виды опухолей можно эффективно контролировать благодаря современным методам терапии.
Третье опасение связано с возможностью заражения от онкобольных. Специалисты утверждают: пациенты с онкологическим диагнозом абсолютно безопасны для окружающих. Однако существуют инфекции, способные провоцировать развитие опухолей — например, вирус папилломы человека определенных типов, Helicobacter pylori, вирусы гепатита В и С, а также вирус Эпштейна-Барр.
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