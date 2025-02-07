Стресс не убивает: можно ли заразиться раком — онкологи Приморья выложили всю правду

Первое заблуждение касается связи стресса и развития злокачественных опухолей. Врачи подчеркивают: прямой связи между стрессом и раком официально не установлено, хотя стресс часто приводит к вредным привычкам — курению и употреблению алкоголя, которые действительно повышают риск развития онкологии.