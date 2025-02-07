«Тигриное мороженое»: сладкий символ Приморья появится в 2025 году

Posted 7 февраля, 08:38
Published 7 февраля, 08:38
Modified 7 февраля, 10:58
Updated 7 февраля, 10:58
Уже этим летом жители Приморского края смогут попробовать уникальное «тигриное мороженое», созданное в честь одного из главных символов региона — Амурского тигра. Проект реализуется совместно с Центром «Амурский тигр», а название для нового продукта придумают сами приморцы.
В прошлом году «Фабрика мороженого „УРСА“ и Центр „Амурский тигр“ объединились для создания особого продукта, который не только порадует сладкоежек, но и поможет в государственном деле сохранении краснокнижного животного — с каждой порции проданного мороженого в фонд защиты тигра будут поступать отчисления. Все для того, чтобы сохранить хозяина приморской тайги.
«В основе бренда „УРСА“ лежит забота: о покупателях, о жителях города и края. Мы относимся к ним как к членам нашей семьи. Поэтому сегодня мы собрали здесь неравнодушных людей к мороженому „УРСА“, чтобы объявить, что принимаем в нашу семью новые вкусы. Фабрика мороженого „УРСА“ заботится не только о своих покупателях, но и о территории, где мы все живем и работаем. Поэтому мы осознанно подписали соглашение с АНО „Центр „Амурский тигр“, в основе которого — забота и сохранение одного из важнейших и уникальнейших символов Дальнего Востока — Амурского тигра. Это то, что мы можем и должны передать нашим детям и другим поколениям», — отметила директор фабрики мороженного Татьяна Самойленко.
Совсем скоро в семье любимых вкусов «Фабрики мороженого» ждут пополнение — символ компании — белый медведь — подружился с хозяином тайги. Новое мороженое будет выпускаться в трех форматах: банка 330 граммов, эскимо и вафельный рожок.
«Мы считаем, что мороженое — это лучший продукт, через который можно познакомить как детей, так и взрослых с Амурским тигром и природой, где он обитает, с теми людьми, которые охраняют этих животных. Новое мороженое объединит главных героев, символов Фабрики мороженого „УРСА“ и Приморского края: белого медведя и тигра. Амурский тигр — это коренной „житель“ Дальнего Востока, он изображен на гербах Владивостока и Приморского края, являясь, по сути, нашим прописанным культурным и историческим кодом», — рассказала исполнительный директор «Фабрики мороженого» Татьяна Самойленко.
Сейчас «УРСА» тестирует различные вкусовые сочетания, чтобы найти идеальный баланс. Как сообщила начальник «Фабрики» Ирина Кочетова, пока секреты будущих вкусов нового мороженого не раскрываются, но в создании нового продукта будут использоваться ягоды морошка и облепиха, а также тыква и фирменный шоколадный соус, который «Фабрика» готовит сама.
«Пока что мы не можем раскрыть всех секретов, особенно то, что касается новых вкусов. Но мы можем заверить всех, что это будет уникальное мороженое, сделанное с использованием качественных ингредиентов, ровно как и весь выпускаемый нами продукт. Мы высоко ценим своих покупателей, поэтому создаем наше мороженое с заботой и любовью, чтобы они могли передать эти эмоции и тепло своим близким», — добавила Ирина Кочетова.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера Амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Оценивать работы будет экспертная комиссия, в которую войдут представители «Фабрики мороженого», Центра «Амурский тигр», ведущих СМИ Приморского края и ВУЗов региона. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.
Для участия в конкурсе на лучшее название необходимо предложить креативное и запоминающееся имя, которое отразит характер Амурского тигра и уникальность продукта. Прием заявок продлится с 7 по 27 февраля 2025 года.