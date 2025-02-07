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Posted 7 февраля, 09:19

Published 7 февраля, 09:19

Modified 7 февраля, 09:19

Updated 7 февраля, 09:19

Циклон принесет холод и снег в Приморье уже завтра

Циклон принесет холод и снег в Приморье уже завтра

7 февраля 2025, 09:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 8 февраля, Приморье окажется под влиянием тыловой части циклона. Жителей региона ждёт небольшой, местами умеренный снег.

На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет дуть с северо-запада: умеренно в внутренних районах и сильно на побережье. Температура воздуха ночью составит от -4 до -19°C, а днём она будет колебаться от -1 до -10°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке погода будет переменной. Ночью температура опустится до -15…-17°C, а днём ожидается -10…-12°C. Осадков не предвидится, но ветер будет сильным.

В Уссурийске также прогнозируют переменную облачность. Утром возможен небольшой снег, а на дорогах местами образуется гололедица. Ночью температура будет в пределах -11…-13°C, днём -2…-4°C. Ветер здесь будет умеренным, но может усиливаться до сильного.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10°C, а днём -2…-4°C. Ветер будет дуть с северо-запада умеренно.

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