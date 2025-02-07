Циклон принесет холод и снег в Приморье уже завтра

На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет дуть с северо-запада: умеренно в внутренних районах и сильно на побережье. Температура воздуха ночью составит от -4 до -19°C, а днём она будет колебаться от -1 до -10°C, сообщает «Примгидромет».