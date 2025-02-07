Циклон принесет холод и снег в Приморье уже завтра

Posted 7 февраля, 09:19
Published 7 февраля, 09:19
Modified 7 февраля, 09:19
Updated 7 февраля, 09:19
На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет дуть с северо-запада: умеренно в внутренних районах и сильно на побережье. Температура воздуха ночью составит от -4 до -19°C, а днём она будет колебаться от -1 до -10°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке погода будет переменной. Ночью температура опустится до -15…-17°C, а днём ожидается -10…-12°C. Осадков не предвидится, но ветер будет сильным.
В Уссурийске также прогнозируют переменную облачность. Утром возможен небольшой снег, а на дорогах местами образуется гололедица. Ночью температура будет в пределах -11…-13°C, днём -2…-4°C. Ветер здесь будет умеренным, но может усиливаться до сильного.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха ночью составит -8…-10°C, а днём -2…-4°C. Ветер будет дуть с северо-запада умеренно.