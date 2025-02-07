Тульская область и Почта России заключили соглашение о совместной работе

По словам генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, обширное взаимодействие с региональным руководством выступает основой, без которой нельзя качественно вести работу такого социального института, как почта, ведь обе стороны делают общее дело, трудятся на благо людей. Волков рассказал о встрече с Дмитрием Миляевым, на которой были обговорены и закреплены конкретные совместные шаги по модернизации почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание Волков пообещал уделить сельской местности, где почта выступает для граждан центром получения не только традиционных почтовых, но и финансовых и социальных услуг. Со своей стороны руководитель «Почты России» отметил, что приоритеты работы компании и руководства Тульской области совпадают.