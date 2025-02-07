Тульская область и Почта России заключили соглашение о совместной работе

Posted 7 февраля, 17:31
Published 7 февраля, 17:31
Modified 7 февраля, 17:31
Updated 7 февраля, 17:31
Как сообщает newizv.ru, соглашение закрепляет основные вехи совместной деятельности властей Тульской области и главного почтового оператора страны. Планируется продолжать модернизацию почтовых отделений, повышать доступность и качество услуг почтовой связи, содействовать внедрению передовых технологий.
По словам генерального директора «Почты России» Михаила Волкова, обширное взаимодействие с региональным руководством выступает основой, без которой нельзя качественно вести работу такого социального института, как почта, ведь обе стороны делают общее дело, трудятся на благо людей. Волков рассказал о встрече с Дмитрием Миляевым, на которой были обговорены и закреплены конкретные совместные шаги по модернизации почтовой связи на территории Тульской области. Особое внимание Волков пообещал уделить сельской местности, где почта выступает для граждан центром получения не только традиционных почтовых, но и финансовых и социальных услуг. Со своей стороны руководитель «Почты России» отметил, что приоритеты работы компании и руководства Тульской области совпадают.
Он также подчеркнул, что двусторонняя деятельности по озвученным на встрече и в соглашении положениям будет продолжена.
В рамках выполнения поручения президента РФ от 11.09.2021 № Пр-1703, в течение трех лет в Тульской области обновлено 33 почтовых отделения. Результат — комфортные офисы в сельских населенных пунктах региона, где порядка 60 тысяч человек могут воспользоваться современными сервисами. Помимо популярных почтовых и финансовых услуг здесь доступны медицинские бытовые приборы, которые позволяют населению самостоятельно измерить показатели здоровья. Благодаря программе модернизации в Тульской области впервые начали строиться и запускаться в эксплуатацию быстровозводимые почтовые отделения. Почта на селе будет преобразовываться и в 2025 году.
Согласно комментарию губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, правительство региона настроено на сотрудничество с «Почтой России». Реформы и преобразования почтовой службы должны будут интегрироваться в мероприятия региональной программы «Наш район», которая специализируется на устранении локальных проблем в муниципалитетах. Принятые меры помогут повысить качество и доступность услуг почты и минимизировать число жалоб от населения.
В Тульской области сегодня действует 471 стационарное почтовое отделение: 146 городских и 325 сельских. Почта в регионе внедряет цифровые сервисы и востребованные у потребителей услуги. Посылки можно получать по QR-коду или в почтоматах, пользоваться зонами самообслуживания. По-прежнему на почте популярны традиционные услуги. За 2024 год в регионе обработали более 20 млн единиц письменной корреспонденции, более 3,5 млн различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через почту, превысило 3 млн.