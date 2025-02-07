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Posted 7 февраля, 04:43

Published 7 февраля, 04:43

Modified 7 февраля, 04:45

Updated 7 февраля, 04:45

Мелкая камбала и другая рыба ловится в бухтах Амурского залива в Приморском крае

Утром была красота, а теперь печалька: есть ли клёв в бухтах Приморья — видео

7 февраля 2025, 04:43
Фото: vostokmedia.com.

Мелкая камбала и другая рыба ловится в бухтах Амурского залива в Приморском крае

Сюжет
Рыба
Любители подлёдной рыбалки из Владивостока и не только с раннего утра устраиваются у лунки в бухтах Амурского залива и острова Русский. Клюёт? А каждый раз по-разному.

Один из больших любителей посидеть с удочкой у лунки с утра сегодня побывал в Тавричанке, где и поймал — немного камбалы, немного другой зимней рыбы. Словом, улов не из фантастических, но ведь и дело-то не в этом!

Дело — в удовольствии, в умении получить наслаждение от всего сразу, комплексно: от потрясающего восхода солнца над морем, от свежего воздуха, азарта рыбалки, даже от дороги туда и обратно.

Видео: vostokmedia.com.
— А иначе и смысла нет на рыбалку ездить, — говорит Николай, приславший в адрес редакции это видео. — Пусть улов — печалька, но всё вместе — радость.

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#Новости#Видео#Владивосток#Рыба#Рыбак#Приморский край#Подледная рыбалка
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