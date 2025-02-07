Утром была красота, а теперь печалька: есть ли клёв в бухтах Приморья — видео

Posted 7 февраля, 04:43
Published 7 февраля, 04:43
Modified 7 февраля, 04:45
Updated 7 февраля, 04:45
Один из больших любителей посидеть с удочкой у лунки с утра сегодня побывал в Тавричанке, где и поймал — немного камбалы, немного другой зимней рыбы. Словом, улов не из фантастических, но ведь и дело-то не в этом!
Дело — в удовольствии, в умении получить наслаждение от всего сразу, комплексно: от потрясающего восхода солнца над морем, от свежего воздуха, азарта рыбалки, даже от дороги туда и обратно.
— А иначе и смысла нет на рыбалку ездить, — говорит Николай, приславший в адрес редакции это видео. — Пусть улов — печалька, но всё вместе — радость.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке пройдет чемпионат по рыбалке.