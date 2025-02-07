Житель Приморья провернул «аферу века» с материнским капиталом: схема на миллионы

Posted 7 февраля, 03:41
Published 7 февраля, 03:41
Modified 7 февраля, 03:43
Updated 7 февраля, 03:43
Находкинский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который организовал хитроумную схему хищения бюджетных средств через материнский капитал.
На протяжении трех лет мошенник с подельниками находил владельцев сертификатов, убеждая их в возможности легально обналичить часть средств. Для этого оформлялись фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами якобы на строительство домов в шести регионах России — от Тверской до Волгоградской области. Преступники подали 22 комплекта поддельных документов в Пенсионный фонд и успели похитить 9,5 миллионов рублей.
На имущество осужденного — автомобиль и два земельных участка общей стоимостью более 1,7 миллиона рублей — наложен арест. Несмотря на позицию Генпрокуратуры и сотрудничество преступника с правоохранителями — выйти сухим из воды ему не удалось. Суд хоть и проявил снисхождение, но назначил организатору схемы 5 лет условно со штрафом в 600 тысяч рублей.
Следствие продолжает работу по выявлению остальных участников преступной группы.
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