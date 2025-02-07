Житель Приморья провернул «аферу века» с материнским капиталом: схема на миллионы

На имущество осужденного — автомобиль и два земельных участка общей стоимостью более 1,7 миллиона рублей — наложен арест. Несмотря на позицию Генпрокуратуры и сотрудничество преступника с правоохранителями — выйти сухим из воды ему не удалось. Суд хоть и проявил снисхождение, но назначил организатору схемы 5 лет условно со штрафом в 600 тысяч рублей.