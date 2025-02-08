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Posted 8 февраля, 06:00

Published 8 февраля, 06:00

Modified 8 февраля, 06:02

Updated 8 февраля, 06:02

Антон Волошко: героям СВО можно и нужно помогать

Антон Волошко: героям СВО можно и нужно помогать

8 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко провел прием участников СВО и матерей погибших военнослужащих совместно с омбудсменом Юрием Мельниковым и депутатом Госдумы Александром Щербаковым.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко провел прием участников СВО и матерей погибших военнослужащих совместно с омбудсменом Юрием Мельниковым и депутатом Госдумы Александром Щербаковым. В обсуждении также участвовали представители муниципалитетов, госпиталя ТОФ и Госфонда «Защитники Отечества».

Особое внимание уделили сложным случаям: две матери обратились за содействием в опознании и транспортировке домой тел своих сыновей, погибших в зоне спецоперации. Вопрос требует взаимодействия с Минобороны, но власти региона намерены добиться решения.

Также рассматривались жилищные проблемы семьи морпеха из Смоляниново, оформление земли для ветерана и вопросы прохождения военно-врачебной комиссии. По словам Волошко, важно не просто следовать букве закона, а подходить к таким ситуациям с человеческим участием.

«В семье морпеха из Смоляниново — пятеро детей, скоро появится шестой. Возникли сложности с улучшением жилищных условий. Так быть не должно, абсолютно уверен в этом. Нужен индивидуальный подход, и мы обязательно его найдем», — отметил председатель ЗС ПК.

Стоит отметить, что как региональные власти, так и отдельные народные избранники всегда находятся в прямом контакте с семьями участников СВО и самими ребятами, которые стоят сегодня на защите рубежей Родины.

#Общество#Дальний Восток#Россия#Владивосток#СВО#Ветераны#Приморский край#Поддержка семей#Приморье#Антон Волошко
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