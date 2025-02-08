Антон Волошко: героям СВО можно и нужно помогать

«В семье морпеха из Смоляниново — пятеро детей, скоро появится шестой. Возникли сложности с улучшением жилищных условий. Так быть не должно, абсолютно уверен в этом. Нужен индивидуальный подход, и мы обязательно его найдем», — отметил председатель ЗС ПК.