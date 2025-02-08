Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная авария

Авария произошла на улице Кирова. Водитель Toyota Passo, сдавая назад, задел припаркованную Honda Fit, но скрылся с места ДТП. Полицейские быстро установили его личность и вызвали в отделение. 20-летний молодой человек заявил, что не заметил столкновения из-за громкой музыки в салоне.