Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная авария

Posted 8 февраля, 07:34
Published 8 февраля, 07:34
Modified 8 февраля, 07:36
Updated 8 февраля, 07:36
Один китаец на всю жизнь
Компания Geely объявила о скором старте продаж в России электромобиля EX5, главной особенностью которого станет аккумулятор, рассчитанный на миллион километров пробега. Это эквивалентно более 60 годам эксплуатации при среднем пробеге.
Мавроди в юбке
В Сочи задержали 33-летнюю жительницу Приморского края, обвиняемую в крупном мошенничестве. По данным прокуратуры Краснодарского края, от её действий пострадали 52 человека, а общий ущерб составил 13 миллионов рублей.
Мошенническая схема строилась на активной рекламе в соцсетях и СМИ. Женщина публиковала мотивационные видео, рассказывала о своих «успехах» в бизнесе и убеждала людей инвестировать под фантастические проценты — от 99% до 1000% годовых.
Самая лучшая музыка
В Артёме сотрудники ГИБДД оперативно разыскали водителя, скрывшегося после дорожно-транспортного происшествия.
Авария произошла на улице Кирова. Водитель Toyota Passo, сдавая назад, задел припаркованную Honda Fit, но скрылся с места ДТП. Полицейские быстро установили его личность и вызвали в отделение. 20-летний молодой человек заявил, что не заметил столкновения из-за громкой музыки в салоне.