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Posted 8 февраля, 07:34

Published 8 февраля, 07:34

Modified 8 февраля, 07:36

Updated 8 февраля, 07:36

Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная авария

Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная авария

8 февраля 2025, 07:34
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ГИБДД
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Один китаец на всю жизнь

Компания Geely объявила о скором старте продаж в России электромобиля EX5, главной особенностью которого станет аккумулятор, рассчитанный на миллион километров пробега. Это эквивалентно более 60 годам эксплуатации при среднем пробеге.

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Мавроди в юбке

В Сочи задержали 33-летнюю жительницу Приморского края, обвиняемую в крупном мошенничестве. По данным прокуратуры Краснодарского края, от её действий пострадали 52 человека, а общий ущерб составил 13 миллионов рублей.

Мошенническая схема строилась на активной рекламе в соцсетях и СМИ. Женщина публиковала мотивационные видео, рассказывала о своих «успехах» в бизнесе и убеждала людей инвестировать под фантастические проценты — от 99% до 1000% годовых.

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Самая лучшая музыка

В Артёме сотрудники ГИБДД оперативно разыскали водителя, скрывшегося после дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла на улице Кирова. Водитель Toyota Passo, сдавая назад, задел припаркованную Honda Fit, но скрылся с места ДТП. Полицейские быстро установили его личность и вызвали в отделение. 20-летний молодой человек заявил, что не заметил столкновения из-за громкой музыки в салоне.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#ГИБДД#Мошенничество#Артём#Прокуратура#Электромобиль#Музыка#Сочи#Приморский край#ДТП#Приморье#Honda Fit
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