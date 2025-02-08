На всю жизнь: «китаец» с ресурсом в миллион километров выходит на рынок России

На российском рынке Geely уже представила восемь моделей, однако у автомобилей бренда есть свои минусы. Владельцы жалуются на проблемы с электроникой, жесткую подвеску и быстрый износ деталей. Кроме того, автомобили Geely сложно продать на вторичном рынке.