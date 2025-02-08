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Posted 8 февраля, 05:14

Published 8 февраля, 05:14

Modified 8 февраля, 07:30

Updated 8 февраля, 07:30

На всю жизнь: «китаец» с ресурсом в миллион километров выходит на рынок России

На всю жизнь: «китаец» с ресурсом в миллион километров выходит на рынок России

8 февраля 2025, 05:14
Компания Geely объявила о скором старте продаж в России электромобиля EX5, главной особенностью которого станет аккумулятор, рассчитанный на миллион километров пробега. Это эквивалентно более 60 годам эксплуатации при среднем пробеге, сообщают журналисты «Новых Известий».

По данным журналистов, батарея EX5 выдерживает до 3500 циклов зарядки, а пополнить заряд с 10 до 80% можно всего за 28 минут. Максимальный запас хода — 430 км, однако дальность пробега со временем может сокращаться.

На российском рынке Geely уже представила восемь моделей, однако у автомобилей бренда есть свои минусы. Владельцы жалуются на проблемы с электроникой, жесткую подвеску и быстрый износ деталей. Кроме того, автомобили Geely сложно продать на вторичном рынке.

При этом китайские электрокары продолжают набирать популярность. В 2024 году продажи электромобилей в России выросли на 300%, и значительную долю в этом сегменте заняли именно китайские бренды. Однако эксперты отмечают, что доступность сервисного обслуживания и запасных частей остаются слабыми местами китайского автопрома.

EX5 станет одним из самых долгоживущих электрокаров на российском рынке, но окончательную оценку его надежности смогут дать только реальные владельцы после нескольких лет эксплуатации.

#Новости#Дальний Восток#Приморский край
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