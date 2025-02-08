Очередь до самого Сочи: аферистка из Приморья обманула десятки жителей города-курорта

Мошенническая схема строилась на активной рекламе в соцсетях и СМИ. Женщина публиковала мотивационные видео, рассказывала о своих «успехах» в бизнесе и убеждала людей инвестировать под фантастические проценты — от 99% до 1000% годовых. Однако никакой инвестиционной деятельности она не вела, а деньги просто присваивала.