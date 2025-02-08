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Posted 8 февраля, 03:12

Published 8 февраля, 03:12

Modified 8 февраля, 04:27

Updated 8 февраля, 04:27

Очередь до самого Сочи: аферистка из Приморья обманула десятки жителей города-курорта

Очередь до самого Сочи: аферистка из Приморья обманула десятки жителей города-курорта

8 февраля 2025, 03:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
В Сочи задержали 33-летнюю жительницу Приморского края, обвиняемую в крупном мошенничестве. По данным прокуратуры Краснодарского края, от её действий пострадали 52 человека, а общий ущерб составил 13 миллионов рублей.

Мошенническая схема строилась на активной рекламе в соцсетях и СМИ. Женщина публиковала мотивационные видео, рассказывала о своих «успехах» в бизнесе и убеждала людей инвестировать под фантастические проценты — от 99% до 1000% годовых. Однако никакой инвестиционной деятельности она не вела, а деньги просто присваивала.

Сейчас аферистка находится в СИЗО, её имущество арестовано. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве.

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