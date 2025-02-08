«Плешивая» красотка и разруха: центр Владивостока меняется на глазах — фото

Posted 8 февраля, 18:04
Published 8 февраля, 18:04
Modified 8 февраля, 18:06
Updated 8 февраля, 18:06
На дворе уже начало января, а дальневосточная столица только начала избавляться от главного атрибута Нового года. Рабочие находятся в процессе разборки хвойной красотки — елки в центре Владивостока, сообщают очевидцы.
Более того, на площади видны остатки льда, судя по всему, с катка. Также замечены доски, собранные в аккуратные кучки.
Последние напоминания о главном празднике исчезают окончательно. Казалось бы, совсем недавно новогодний городок вызывал восторг у жителей Приморского края. А теперь чудесные инсталляции нещадно уничтожают в регионе.