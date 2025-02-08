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Posted 8 февраля, 18:04

Published 8 февраля, 18:04

Modified 8 февраля, 18:06

Updated 8 февраля, 18:06

Кардинальные перемены происходят в центре Владивостока

«Плешивая» красотка и разруха: центр Владивостока меняется на глазах — фото

8 февраля 2025, 18:04
Фото: vostokmedia.com.

Кардинальные перемены происходят в центре Владивостока

Сюжет
Новый год
Площадь Владивостока меняется на глазах. Если пару месяцев назад перемены были радостные, то сегодня приморцы наблюдают за происходящим с легкой грустью.

На дворе уже начало января, а дальневосточная столица только начала избавляться от главного атрибута Нового года. Рабочие находятся в процессе разборки хвойной красотки — елки в центре Владивостока, сообщают очевидцы.

Более того, на площади видны остатки льда, судя по всему, с катка. Также замечены доски, собранные в аккуратные кучки.

Фото: vostokmedia.com

Последние напоминания о главном празднике исчезают окончательно. Казалось бы, совсем недавно новогодний городок вызывал восторг у жителей Приморского края. А теперь чудесные инсталляции нещадно уничтожают в регионе.

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