Последние удары зимы: в Приморье ожидается снег и гололедица

Сюжет Погода

В субботу, 8 февраля, погоду в Приморском крае будет определять тыловая часть циклона. В некоторых районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, на дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

Северо-западный ветер будет умеренным, а на побережье усилится до сильного. Температура воздуха составит от -1 до -10°C, сообщает Примпогода. Во Владивостоке осадков не прогнозируется, небо будет переменно облачным. Ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха –4…–6°C. В Уссурийске утром возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет умеренным до сильного, температура –2…–4°C. В Находке преимущественно без осадков, облачность переменная. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха –2…–4°C. Морозы и снег никуда не уйдут: синоптики рассказали о погоде на будущей неделе Узнать подробнее