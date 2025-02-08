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Posted 8 февраля, 02:32

Published 8 февраля, 02:32

Modified 8 февраля, 02:34

Updated 8 февраля, 02:34

«Пропел аварию»: мужчина не заметил собственное ДТП из-за музыки

«Пропел аварию»: мужчина не заметил собственное ДТП из-за музыки

8 февраля 2025, 02:32
Фото: 1MI.
Сюжет
ГИБДД
В Артёме сотрудники ГИБДД оперативно разыскали водителя, скрывшегося после дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла на улице Кирова. Водитель Toyota Passo, сдавая назад, задел припаркованную Honda Fit, но скрылся с места ДТП. Полицейские быстро установили его личность и вызвали в отделение. 20-летний молодой человек заявил, что не заметил столкновения из-за громкой музыки в салоне.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. Ему грозит штраф или лишение прав, окончательное решение вынесет суд. Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП может повлечь серьёзные последствия для водителей.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#ГИБДД#Артём#КоАП РФ#Штраф#Лишение прав#Музыка#Приморский край#ДТП#Административный протокол#Honda Fit
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