«Пропел аварию»: мужчина не заметил собственное ДТП из-за музыки

Posted 8 февраля, 02:32
Published 8 февраля, 02:32
Modified 8 февраля, 02:34
Updated 8 февраля, 02:34
Авария произошла на улице Кирова. Водитель Toyota Passo, сдавая назад, задел припаркованную Honda Fit, но скрылся с места ДТП. Полицейские быстро установили его личность и вызвали в отделение. 20-летний молодой человек заявил, что не заметил столкновения из-за громкой музыки в салоне.
В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ. Ему грозит штраф или лишение прав, окончательное решение вынесет суд. Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП может повлечь серьёзные последствия для водителей.