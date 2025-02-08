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Posted 8 февраля, 04:25

Published 8 февраля, 04:25

Modified 8 февраля, 05:16

Updated 8 февраля, 05:16

Спорт для ветеранов СВО: Приморье ставит героев на ноги

Спорт для ветеранов СВО: Приморье ставит героев на ноги

8 февраля 2025, 04:25
Фото: правительство Приморского края.
Сюжет
Спорт
В Приморье около 100 ветеранов СВО бесплатно занимаются спортом в рамках программы реабилитации, организованной Центром адаптивной физической культуры и спорта. Занятия проходят под руководством квалифицированных тренеров.

Тренировки доступны в разных районах края. Во Владивостоке ветераны посещают тренажерный зал и бассейн, в Находке — дартс, шахматы и стрельбу. В селе Шмидтовка действует краевая сборная по следж-хоккею, в составе которой играют участники СВО. В Артеме популярны настольный теннис и стрельба из лука.

Программа действует с прошлого года и включает два направления: реабилитацию через спорт и подготовку к соревнованиям, в том числе отбор в Паралимпийскую сборную России. В министерстве спорта Приморья призвали ветеранов активнее записываться на тренировки.

#Новости#Общество#Спорт#Дальний Восток#Россия#Находка#Владивосток#СВО#Стрельба из лука#Ветераны#Приморский край#Артем#Приморье#Реабилитация#Тренировки#Шмидтовка
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