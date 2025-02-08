Спорт для ветеранов СВО: Приморье ставит героев на ноги

Posted 8 февраля, 04:25
Published 8 февраля, 04:25
Modified 8 февраля, 05:16
Updated 8 февраля, 05:16
Тренировки доступны в разных районах края. Во Владивостоке ветераны посещают тренажерный зал и бассейн, в Находке — дартс, шахматы и стрельбу. В селе Шмидтовка действует краевая сборная по следж-хоккею, в составе которой играют участники СВО. В Артеме популярны настольный теннис и стрельба из лука.
Программа действует с прошлого года и включает два направления: реабилитацию через спорт и подготовку к соревнованиям, в том числе отбор в Паралимпийскую сборную России. В министерстве спорта Приморья призвали ветеранов активнее записываться на тренировки.