Спорт для ветеранов СВО: Приморье ставит героев на ноги

Тренировки доступны в разных районах края. Во Владивостоке ветераны посещают тренажерный зал и бассейн, в Находке — дартс, шахматы и стрельбу. В селе Шмидтовка действует краевая сборная по следж-хоккею, в составе которой играют участники СВО. В Артеме популярны настольный теннис и стрельба из лука.