Деньги за удовольствие пойдут на помощь приморцам — участникам СВО

Для собравшихся прозвучат увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила» (6+), торжественная увертюра «1812 год» (6+), написанная П. И. Чайковским по случаю освящения храма Христа Спасителя, романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» (6+), а также всеми любимые, знакомые с детства песни, которые по сути — часть нашего культурного кода: «Катюша» (6+), «Вечер на рейде» (6+), «Подмосковные вечера» (6+), «Синяя вечность» (6+), «Навсегда великая страна» (6+).