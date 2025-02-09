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Posted 9 февраля, 02:04

Published 9 февраля, 02:04

Modified 9 февраля, 02:06

Updated 9 февраля, 02:06

23 февраля в Приморском крае пройдёт благотворительный концерт в поддержку СВО

Деньги за удовольствие пойдут на помощь приморцам — участникам СВО

9 февраля 2025, 02:04

23 февраля в Приморском крае пройдёт благотворительный концерт в поддержку СВО

Сюжет
Концерт
Приморская краевая филармония не впервые проводит масштабные акции в помощь участникам специальной военной операции. А год защитника Отечества, которым объявлен 2025-й, она начинает с благотворительного концерта, весь сбор от которого пойдёт в поддержку бойцов СВО. Концерт состоится 23 февраля.

«Отвага, мужество и честь!» (6+) — так называется концертная программа, которую Приморская краевая филармония, её ведущие солисты — Варвара Комаровская, Елена Брыкина, Дмитрий Толстых, Александр Пстыга — и Тихоокеанский симфонический оркестр исполнят для всех, кто придёт 23 февраля в Большой зал.

— Этот концерт приурочен ко Дню Защитника Отечества и станет не только музыкальным праздником, но и важной акцией поддержки наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь нашим героям! — рассказала директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова.

Программа концерта призвана подчеркнуть исторические традиции, связь времен между воинами старой Руси, героями Бородинской битвы, участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и современными защитниками Отечества. Все они — герои своей страны.

Для собравшихся прозвучат увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила» (6+), торжественная увертюра «1812 год» (6+), написанная П. И. Чайковским по случаю освящения храма Христа Спасителя, романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» (6+), а также всеми любимые, знакомые с детства песни, которые по сути — часть нашего культурного кода: «Катюша» (6+), «Вечер на рейде» (6+), «Подмосковные вечера» (6+), «Синяя вечность» (6+), «Навсегда великая страна» (6+).

— Это будут незабываемые эмоции, — уверена Виктория Кочеткова. — Давайте вместе выразим благодарность нашей доблестной армии и их семьям за верность и мужество!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как победитель конкурса «Учитель года-2017» из Владивостока добровольцем сражается на СВО.

«Вытаскиваю ребят на родной „буханке“: учитель года из Владивостока стал бойцом СВО
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#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Приморский край#Приморская краевая филармония
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