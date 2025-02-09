Деньги за удовольствие пойдут на помощь приморцам — участникам СВО

Posted 9 февраля, 02:04
Published 9 февраля, 02:04
Modified 9 февраля, 02:06
Updated 9 февраля, 02:06
«Отвага, мужество и честь!» (6+) — так называется концертная программа, которую Приморская краевая филармония, её ведущие солисты — Варвара Комаровская, Елена Брыкина, Дмитрий Толстых, Александр Пстыга — и Тихоокеанский симфонический оркестр исполнят для всех, кто придёт 23 февраля в Большой зал.
— Этот концерт приурочен ко Дню Защитника Отечества и станет не только музыкальным праздником, но и важной акцией поддержки наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Все средства от продажи билетов будут направлены на помощь нашим героям! — рассказала директор Приморской краевой филармонии Виктория Кочеткова.
Программа концерта призвана подчеркнуть исторические традиции, связь времен между воинами старой Руси, героями Бородинской битвы, участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и современными защитниками Отечества. Все они — герои своей страны.
Для собравшихся прозвучат увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила» (6+), торжественная увертюра «1812 год» (6+), написанная П. И. Чайковским по случаю освящения храма Христа Спасителя, романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» (6+), а также всеми любимые, знакомые с детства песни, которые по сути — часть нашего культурного кода: «Катюша» (6+), «Вечер на рейде» (6+), «Подмосковные вечера» (6+), «Синяя вечность» (6+), «Навсегда великая страна» (6+).
— Это будут незабываемые эмоции, — уверена Виктория Кочеткова. — Давайте вместе выразим благодарность нашей доблестной армии и их семьям за верность и мужество!
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