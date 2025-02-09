Герои вернулись домой: прощание с Сергеем Ефремовым состоится во Владивостоке

Posted 9 февраля, 03:04
Published 9 февраля, 03:04
Modified 9 февраля, 03:06
Updated 9 февраля, 03:06
В аэропорту самолёт встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, приморские бойцы СВО, военные.
— Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — на родной земле, — рассказал в своём официальном telegram-канале глава региона.
Прощание состоится во вторник, 11 февраля, с 11 до 12 часов в здании правительства Приморского края.
Напомним, Сергей Ефремов командовал «Тигром» с момента его основания. Он погиб в самом начале февраля во время выполнения боевого задания. Вместе с ним головы сложили его сослуживцы и соратники — сотрудник главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский и боец Сергей Дмитриев. Все они будут похоронены на родной земле, в Приморском крае.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке прошла акция в память о Сергее Ефремове и приморцах — бойцах СВО, павших на поле боя.