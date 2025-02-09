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Posted 9 февраля, 03:04

Published 9 февраля, 03:04

Modified 9 февраля, 03:06

Updated 9 февраля, 03:06

Во Владивостоке простятся с командиром батальона «Тигр» Сергеем Ефремовым

Герои вернулись домой: прощание с Сергеем Ефремовым состоится во Владивостоке

9 февраля 2025, 03:04
Фото: @kozhemiakoofficial.

Во Владивостоке простятся с командиром батальона «Тигр» Сергеем Ефремовым

Сюжет
СВО
Во Владивостоке пройдёт церемония прощания с погибшим в зоне СВО вице-губернатором, командиром добровольческого батальона «Тигр» Сергеем Ефремовым и его сослуживцами. Тела героев доставлены в столицу ДФО.

В аэропорту самолёт встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, приморские бойцы СВО, военные.

— Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — на родной земле, — рассказал в своём официальном telegram-канале глава региона.
Видео: @kozhemiakoofficial.

Прощание состоится во вторник, 11 февраля, с 11 до 12 часов в здании правительства Приморского края.

Напомним, Сергей Ефремов командовал «Тигром» с момента его основания. Он погиб в самом начале февраля во время выполнения боевого задания. Вместе с ним головы сложили его сослуживцы и соратники — сотрудник главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский и боец Сергей Дмитриев. Все они будут похоронены на родной земле, в Приморском крае.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке прошла акция в память о Сергее Ефремове и приморцах — бойцах СВО, павших на поле боя.

Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#СВО#Приморский край#Герои СВО
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