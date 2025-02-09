Герои вернулись домой: прощание с Сергеем Ефремовым состоится во Владивостоке

Напомним, Сергей Ефремов командовал «Тигром» с момента его основания. Он погиб в самом начале февраля во время выполнения боевого задания. Вместе с ним головы сложили его сослуживцы и соратники — сотрудник главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский и боец Сергей Дмитриев. Все они будут похоронены на родной земле, в Приморском крае.