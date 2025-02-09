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Posted 9 февраля, 06:03

Published 9 февраля, 06:03

Modified 9 февраля, 06:05

Updated 9 февраля, 06:05

Жителям Приморского края объяснили, грозят ли им новые штрафы

Грозят ли суперштрафы приморцам — владельцам старых автомобилей?

9 февраля 2025, 06:03
Фото: 1MI.

Жителям Приморского края объяснили, грозят ли им новые штрафы

Сюжет
Автомобили
В начале 2025 года во многих средствах массовой информации появились сообщения о том, что владельцам старых машин — до 2015 года выпущенных и нарушающих экологические нормы, грозят большие штрафы. Поскольку в Приморье немало иномарок старше 10 лет, известие взволновало край.

Стоит ли волноваться по этому поводу приморцам в частности и россиянам вообще, разбирались «Новые Известия».

Оказалось, что в целом в России средний возраст отечественных автомобилей составляет 18,5 года, а общее число машин старше десяти лет приближается к 30 миллионам. Но это не значит, что все владельцы таких авто завтра получат извещения о штрафе в 2000-5000 рублей. Скорее всего, вообще ничего не получат.

— В законодательстве РФ нет требований к экологическому классу находящихся в эксплуатации автомобилей. Проще говоря, если у машины возрастом 30 лет в техпаспорте написано «Евро-0», то и претензий к владельцу не возникает даже во время прохождения техосмотра, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Также эксперты подчёркивают, что правила проведения техосмотра транспортных средств приняты в декабре 2023 года и с тех пор не менялись. Мало того, в КОаП РФ штраф за эксплуатацию автомобиля, нарушающего экологические нормы, остался прежним — 500 рублей. И то, если сотрудник ГАИ сможет замерить уровень выхлопа, ведь большинство патрулей сегодня не вооружены газоанализаторами.

Антон Шапарин отмечает: уже три года в России действует норма, согласно которой владельцы личных авто проходят облегчённый техосмотр, а контроль за экологичностью упрощён.

Этим воспользовались недобросовестные сотрудники разных автосервисов, которые стали обещать автовладельцам повышение мощности авто на 20 процентов — если удалить катализаторы на бензиновых и дизельных моторах. И некоторые наивные верят, соглашаются.

— А на самом деле в таких катализаторах используются палладий, платина и родий. И они стоят больших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов, — объяснил автоэксперт Алексей Иванкин. При этом никакой пользы моторам удаление важнейшей части автомобиля не принесет. Но ушлый автомастер слегка «поднимет бабла».

Эта схема — одно из последствий ослабления контроля за экологическими нормами. Однако закручивания гаек пока не прогнозируется. И штрафы увеличивать пока не будут.

— Я, когда читаю что-то о введении новых норм, штрафов и так далее, стараюсь найти первоисточник и сам во всем разобраться, — рассказал Николай, житель Владивостока, владелец «праворульной» «Тойоты». — Когда в январе вдруг заговорили о нормах на выхлоп и прочем, долго искал информацию, разобрался и успокоился. И всем так советую.

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#Штрафы#Автомобили#НИ#Приморский край
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