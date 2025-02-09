Грозят ли суперштрафы приморцам — владельцам старых автомобилей?

— Я, когда читаю что-то о введении новых норм, штрафов и так далее, стараюсь найти первоисточник и сам во всем разобраться, — рассказал Николай, житель Владивостока, владелец «праворульной» «Тойоты». — Когда в январе вдруг заговорили о нормах на выхлоп и прочем, долго искал информацию, разобрался и успокоился. И всем так советую.