Итоги недели в Приморье: гибель Сергея Ефремова, морозный февраль и тигрёнок-сирота

Posted 9 февраля, 08:11
Published 9 февраля, 08:11
Modified 9 февраля, 08:13
Updated 9 февраля, 08:13
Прощайте, товарищи
Известие о гибели в Курской области Сергея Ефремова, командира добровольческого батальона «Тигр», вице-губернатора Приморского края, настоящего «батяни-комбата», мужественного и искреннего человека, пришло в наш край и искренне опечалило приморцев.
Прощание с Сергеем Ефремовым и погибшими вместе с ним соратниками состоится 11 февраля.
Вьюга в поле завывает ох люто-люто…
Февраль словно задался целью напомнить жителям Приморья, что такое настоящая зима и почему плюсовые температуры не должны никого расслаблять.
И снег шёл в крае едва ли не неделю, и холодно было не по-детски.
Имя гордое заслужили
Отдельная 155-я бригада морской пехоты ТОФ отныне будет носить почётное наименование «Курская». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, похвалив наших бойцов за умение воевать грамотно и дерзко.
Маленьких жалко
Тигры — выходящие к людям, выпускаемые в лес подальше от людей — были одной из главных новостных тем уходящей недели.
Но всех приморцев сплотила история тигрёнка — малыша, оставшегося без мамы и отловленного в поселке Ольга. Будем надеяться, что всё у крохи будет хорошо.
За мост ответит
Мостопад в Приморье стал заметно меньше (мостовые сооружения ремонтируют, сооружают новые), но иногда всё же случается. Причём — как в данном случае — по вине легкомысленных граждан за рулём тяжеловоза.
Мирный атом — наше будущее
В Приморье к 2042 году будет построена АЭС. Место уже предварительно найдено — в районе ЗАТО Фокино. Появление электростанции решит проблемы края с недостатком электроэнергии.