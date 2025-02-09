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Posted 9 февраля, 08:11

Published 9 февраля, 08:11

Modified 9 февраля, 08:13

Updated 9 февраля, 08:13

Итоги недели в Приморье: гибель Сергея Ефремова, морозный февраль и тигрёнок-сирота

Итоги недели в Приморье: гибель Сергея Ефремова, морозный февраль и тигрёнок-сирота

9 февраля 2025, 08:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Уходящая неделя началась с трагического известия, под знаком которого и прошли эти семь дней.

Прощайте, товарищи

Известие о гибели в Курской области Сергея Ефремова, командира добровольческого батальона «Тигр», вице-губернатора Приморского края, настоящего «батяни-комбата», мужественного и искреннего человека, пришло в наш край и искренне опечалило приморцев.

Прощание с Сергеем Ефремовым и погибшими вместе с ним соратниками состоится 11 февраля.

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Вьюга в поле завывает ох люто-люто…

Февраль словно задался целью напомнить жителям Приморья, что такое настоящая зима и почему плюсовые температуры не должны никого расслаблять.

И снег шёл в крае едва ли не неделю, и холодно было не по-детски.

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Имя гордое заслужили

Отдельная 155-я бригада морской пехоты ТОФ отныне будет носить почётное наименование «Курская». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, похвалив наших бойцов за умение воевать грамотно и дерзко.

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Маленьких жалко

Тигры — выходящие к людям, выпускаемые в лес подальше от людей — были одной из главных новостных тем уходящей недели.

Но всех приморцев сплотила история тигрёнка — малыша, оставшегося без мамы и отловленного в поселке Ольга. Будем надеяться, что всё у крохи будет хорошо.

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За мост ответит

Мостопад в Приморье стал заметно меньше (мостовые сооружения ремонтируют, сооружают новые), но иногда всё же случается. Причём — как в данном случае — по вине легкомысленных граждан за рулём тяжеловоза.

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Мирный атом — наше будущее

В Приморье к 2042 году будет построена АЭС. Место уже предварительно найдено — в районе ЗАТО Фокино. Появление электростанции решит проблемы края с недостатком электроэнергии.

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#Новости#Общество#Владивосток#Итоги недели#Приморский край
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