Камчатка отпускать их не хотела: как владивостокцы счастье морякам дарили

Posted 9 февраля, 07:08
Published 9 февраля, 07:08
Modified 9 февраля, 07:10
Updated 9 февраля, 07:10
— Нас не хотели отпускать, просили приезжать еще и еще, спрашивали, приедем ли мы с гастролями на день подводника, — рассказали артисты театра ТОФ, режиссёр Мария Яковина и директор Владимир Пятин. — А мы побывали не только в Петропавловске-Камчатском, где выступили на сцене Камчатского театра драмы и комедии, но и в Вилючинске, в Рыбачьем, в госпитале, в военных городках. И везде нас встречали тепло, а провожали овациями и вопросами: когда вас снова ждать в гости?
По словам артистов, каждый спектакль, каждое выступление было запоминающимся, но сильнее всего впечатлило общение с маленькими зрителями в военных городках и со зрителями в госпитале, где для военнослужащих был показан необычный спектакль, спектакль-"капустник» — «Актёрник» (16+), в котором вспоминают великих актеров прошлого — Фаину Раневскую, Владимира Высоцкого и других.
— Мы показывали на Камчатке спектакли, которые поддерживают моральный дух, поднимают настроение наших военнослужащих, членов их семей, — отметила Мария Яковина.
Ударной же постановкой, которую возил театр ТОФ на Камчатку, был спектакль, премьера которого состоялась совсем недавно, осенью 2024 года, — «Вечно живые» (16+) по пьесе Виктора Розова, написанной почти 100 лет назад, в годы Великой Отечественной войны.
Режиссёр Станислав Мальцев — и все занятые в спектакле актёры — сумели найти такие интонации и такое решение постановки, которое даже для сегодняшних зрителей, молодых, родившихся уже в XXI веке, делает события тех дней актуальными, современными, затрагивающими самое сокровенное.
— Этот спектакль посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, многие его интонации, смыслы пересекаются с темой СВО, заставляют зрителей задумываться о том, что такое патриотизм, служение Родине, и это очень важно, — отметил директор театра ТОФ Владимир Пятин.
Артисты театра ТОФ рассказали, с каким удовольствием обменялись опытом с коллегами из Камчатского театра драмы и комедии, как проводили на полуострове свободное время, которого было немного, но тем не менее, как вдохновила их Камчатка и как важно было для них говорить со зрителем о вечных ценностях и истинных чувствах.
Впереди у театра ТОФ — с 25 мая по 1 июня — поездка в Москву, где на базе Академического Центрального Театра Российской Армии состоится фестиваль военной культуры «Аванпост» (12+), в рамках которого выступят все военные театры России (напомним, в стране их всего пять, и два располагаются в Приморском крае — театр ТОФ и театр Восточного военного округа в Уссурийске).
— На фестивале будут показаны спектакли, посвященные 80-летию Победы, — рассказал Владимир Пятин, и мы, разумеется, повезем туда «Вечно живых».
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