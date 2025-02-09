Камчатка отпускать их не хотела: как владивостокцы счастье морякам дарили

Артисты театра ТОФ рассказали, с каким удовольствием обменялись опытом с коллегами из Камчатского театра драмы и комедии, как проводили на полуострове свободное время, которого было немного, но тем не менее, как вдохновила их Камчатка и как важно было для них говорить со зрителем о вечных ценностях и истинных чувствах.