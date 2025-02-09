Картина дня в Приморье: прощание с Сергеем Ефремовым, детская смекалка и чудо-звери

Posted 9 февраля, 08:08
Published 9 февраля, 08:08
Modified 9 февраля, 08:10
Updated 9 февраля, 08:10
Вернулись героями
В аэропорту Владивостока губернатор Приморья Олег Кожемяко и бойцы «Тигра» встретили борт, на котором на родную землю доставили тела командира добровольческого батальона Сергея Ефремова и его соратников — Александра Иваровского и Сергея Ефремова.
Прощание с павшими на СВО героями-земляками состоится 11 февраля.
И у камней душу видно
Уникальная выставка работает в зале-сейфе Приморской краевой картинной галереи — здесь представлены работы ювелира, резчика по камню Дениса Богомазова — он создал из драгоценных и полудрагоценных камней огромный мир животных.
Нету снега? Ерунда!
Детвора Владивостока проявляет чудеса смекалки в бесснежную зиму. Например, можно построить то ли иглу, то ли снежный домик, если к остаткам снегопада добавить немного песка.