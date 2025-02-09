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Posted 9 февраля, 08:08

Published 9 февраля, 08:08

Modified 9 февраля, 08:10

Updated 9 февраля, 08:10

Картина дня в Приморье: прощание с Сергеем Ефремовым, детская смекалка и чудо-звери

Картина дня в Приморье: прощание с Сергеем Ефремовым, детская смекалка и чудо-звери

9 февраля 2025, 08:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Относительно тёплым выдалось воскресенье, 9 февраля, в Приморском крае. И разнообразным — с точки зрения новостной повестки.

Вернулись героями

В аэропорту Владивостока губернатор Приморья Олег Кожемяко и бойцы «Тигра» встретили борт, на котором на родную землю доставили тела командира добровольческого батальона Сергея Ефремова и его соратников — Александра Иваровского и Сергея Ефремова.

Прощание с павшими на СВО героями-земляками состоится 11 февраля.

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И у камней душу видно

Уникальная выставка работает в зале-сейфе Приморской краевой картинной галереи — здесь представлены работы ювелира, резчика по камню Дениса Богомазова — он создал из драгоценных и полудрагоценных камней огромный мир животных.

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Нету снега? Ерунда!

Детвора Владивостока проявляет чудеса смекалки в бесснежную зиму. Например, можно построить то ли иглу, то ли снежный домик, если к остаткам снегопада добавить немного песка.

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#Новости#Владивосток#Картина дня#Приморский край#Приморье
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