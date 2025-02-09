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Posted 9 февраля, 05:19

Published 9 февраля, 05:19

Modified 9 февраля, 05:21

Updated 9 февраля, 05:21

Во Владивостоке пройдёт акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Мама, что это за баллы: родители Владивостока влезут в шкуру детей, сдав ЕГЭ

9 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.

Во Владивостоке пройдёт акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Сюжет
Школа
Акция «Сдаём вместе День сдачи ЕГЭ родителями» (12+) пройдёт во Владивостоке 25 марта. В этот день мамы и папы 11-классников города на личном опыте узнают, как это — проходить государственную итоговую аттестацию.
— Акция дает возможность родителям, представителям СМИ и всем желающим пройти процедуру сдачи экзамена, — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. — Такой опыт поможет взрослым понять, какие требования предъявляют на ЕГЭ, какие меры безопасности соблюдаются и как устроена система контроля.

Место проведения — средняя школа № 77, что на улице Каплунова, 12. Время проведения — с 14.30 до 15.30.

Также в администрации Владивостока отметили, что выпускники краевого центра при выборе ЕГЭ стали чаще выбирать профильную математику: в 2025 году — 1362 человека. Между прочим, это почти половина от всех 11-классников города.

— Если сравнивать с 2024 годом, то количество ребят, решивших сдать профильную математику, выросло на 2 процента (более ста человек), — уточнили в пресс-службе мэрии.

На втором месте по популярности (в качестве экзамена по выбору на ГИА) у школьников столицы ДФО — обществознание, на третьем — информатика.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке целенаправленно улучшали знания школьников по математике.

Итоги года: 107 профильных классов и качественный скачок в ЕГЭ в школах Владивостока
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#Новости#Владивосток#ЕГЭ#Приморский край#Школа
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