Потеплело? На прогулку: морозы в Приморском крае взяли временную передышку

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем — поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе обойдётся без осадков, хотя на дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Ветер будет умеренным, морозы слегка утихнут: днём до -10°C.