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Posted 8 февраля, 23:10

Published 8 февраля, 23:10

Modified 8 февраля, 23:12

Updated 8 февраля, 23:12

Небольшая оттепель пришла в Приморский край перед началом рабочей недели

Потеплело? На прогулку: морозы в Приморском крае взяли временную передышку

8 февраля 2025, 23:10
Фото: vostokmedia.com.

Небольшая оттепель пришла в Приморский край перед началом рабочей недели

Сюжет
Погода
Сегодня, в выходной перед началом рабочей недели, небесная канцелярия даёт жителям Приморского края шанс: выбраться погулять, отдохнуть на свежем воздухе. Потому что морозы слегка отступят.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморским краем — поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе обойдётся без осадков, хотя на дорогах сохранится гололедица и снежный накат. Ветер будет умеренным, морозы слегка утихнут: днём до -10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6…-8°C.

Можно и нужно пойти погулять! Пока снова февраль не надумал показать характер.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой будет погода на наступающей рабочей неделе.

Морозы и снег никуда не уйдут: синоптики рассказали о погоде на будущей неделе
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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