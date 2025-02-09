Работу над ошибками проверил губернатор: глава Приморья побывал на важных стройках

Posted 9 февраля, 00:07
Published 9 февраля, 00:07
Modified 9 февраля, 00:09
Updated 9 февраля, 00:09
В школе на Патрокле представители подрядчика рассказали Олегу Николаевичу: сейчас идёт активная «работа над ошибками» — строители исправляют недочёты, которые были выявлены ранее, в частности — по устройству фасада школы. Глава Приморья отметил, что важно сделать это быстро и качественно.
В домах на Русской, 57 активно трудятся строители — над внутренней отделкой. Идёт сооружение подпорной стены, к весне она будет полностью готова, затем начнётся благоустройство территории.
Напомним, четыре новых дома на улице Русской предназначены для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот.
— Цель инспекций в выходные дни — напомнить подрядчикам, строителям, что контроль за стройками постоянный и снижать темпы нельзя, — отметил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кому глава Приморья вручил миллионы за красоту.