Работу над ошибками проверил губернатор: глава Приморья побывал на важных стройках

В школе на Патрокле представители подрядчика рассказали Олегу Николаевичу: сейчас идёт активная «работа над ошибками» — строители исправляют недочёты, которые были выявлены ранее, в частности — по устройству фасада школы. Глава Приморья отметил, что важно сделать это быстро и качественно.