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Posted 9 февраля, 00:07

Published 9 февраля, 00:07

Modified 9 февраля, 00:09

Updated 9 февраля, 00:09

Ход важнейших строек во Владивостоке проверил губернатор Приморского края

Работу над ошибками проверил губернатор: глава Приморья побывал на важных стройках

9 февраля 2025, 00:07
Фото: kozhemiakoofficial.

Ход важнейших строек во Владивостоке проверил губернатор Приморского края

Сюжет
Жилье
Школа на Патрокле и многоквартирные дома на улице Русской, 57 — важнейшие социальные объекты, которые возводятся во Владивостоке. Ход строительства проверил на выходных губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В школе на Патрокле представители подрядчика рассказали Олегу Николаевичу: сейчас идёт активная «работа над ошибками» — строители исправляют недочёты, которые были выявлены ранее, в частности — по устройству фасада школы. Глава Приморья отметил, что важно сделать это быстро и качественно.

В домах на Русской, 57 активно трудятся строители — над внутренней отделкой. Идёт сооружение подпорной стены, к весне она будет полностью готова, затем начнётся благоустройство территории.

Видео: kozhemiakoofficial.

Напомним, четыре новых дома на улице Русской предназначены для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот.

— Цель инспекций в выходные дни — напомнить подрядчикам, строителям, что контроль за стройками постоянный и снижать темпы нельзя, — отметил Олег Кожемяко.

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