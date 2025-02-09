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Posted 9 февраля, 01:26

Published 9 февраля, 01:26

Modified 9 февраля, 01:26

Updated 9 февраля, 01:26

Нехватка снега не расстраивает детей из Приморского края

Шокирующий креатив: как юные приморцы развлекаются в бесснежном Владивостоке — видео

9 февраля 2025, 01:26
Фото: vostokmedia.com.

Нехватка снега не расстраивает детей из Приморского края

Сюжет
Дети
Снег есть, но он, судя по всему, на вес золота во Владивостоке. Однако приморские детки не унывают и используют его на все 100%.

Наконец дальневосточная столица ощутила суровую приморскую зиму. Белое полотно укрыло улицы Владивостока.

Но, судя по обстановке во дворах многоэтажек, детворе катастрофически не хватает количества сугробов.

Например, юные жители пригорода умудрились соорудить домик из снега, но главного расходного материала катастрофически не хватало, судя по всему. В ход пошла детская смекалка и кое-что еще. Теперь во дворе красуется эдакая иглу по-владивостокски, — с легким намеком на песок. Самое главное — ребятня довольна.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какое чудо сотворил мужчина во Владивостоке. Он порадовал всех рядом проживающих детишек.

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