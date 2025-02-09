Загадочные предвестники: зловещее кружение попало на камеру в Приморье — видео

Posted 9 февраля, 06:27
Published 9 февраля, 06:27
Modified 9 февраля, 06:27
Updated 9 февраля, 06:27
Циклон постепенно снижает обороты в Приморском крае. Однако, судя по настроению птиц, обстановка все еще беспокоит пернатых. Если жители региона просто-напросто ждут, когда наконец закончится непогода, то огромная стая голубей делает это, как минимум, взволнованно.
Девушка наблюдала за птицами, которые словно патрулировали район. Их было настолько много, что автомобилистка даже удивилась.
Связано ли данное явление с погодной ситуацией? — Доподлинно неизвестно. Истинную причину выяснить не удалось. Остается надеяться, что пик снежного «апокалипсиса» позади и такое поведение никак не свидетельствует об ином.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стая птиц кружила над Владивостоком несколько дней подряд. Аномалия удивила некоторых приморцев.