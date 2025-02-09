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Posted 9 февраля, 06:27

Published 9 февраля, 06:27

Modified 9 февраля, 06:27

Updated 9 февраля, 06:27

Огромная стая птиц кружила над городом в Приморском крае

Загадочные предвестники: зловещее кружение попало на камеру в Приморье — видео

9 февраля 2025, 06:27
Фото: 1MI.

Огромная стая птиц кружила над городом в Приморском крае

Сюжет
Погода
Снег и ветер перестали наносить удары по Приморскому краю. Однако природа продолжает волновать жителей Спасска-Дальнего.

Циклон постепенно снижает обороты в Приморском крае. Однако, судя по настроению птиц, обстановка все еще беспокоит пернатых. Если жители региона просто-напросто ждут, когда наконец закончится непогода, то огромная стая голубей делает это, как минимум, взволнованно.

Девушка наблюдала за птицами, которые словно патрулировали район. Их было настолько много, что автомобилистка даже удивилась.

Связано ли данное явление с погодной ситуацией? — Доподлинно неизвестно. Истинную причину выяснить не удалось. Остается надеяться, что пик снежного «апокалипсиса» позади и такое поведение никак не свидетельствует об ином.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стая птиц кружила над Владивостоком несколько дней подряд. Аномалия удивила некоторых приморцев.

Новая аномалия? Огромные стаи птиц который день кружат в небе над Приморьем — видео
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#Новости#Видео#Погода#Владивосток#Снегопад#Циклон#Спасск-Дальний#Приморский край#Птицы#Живая природа#Приморье
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