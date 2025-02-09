Загадочные предвестники: зловещее кружение попало на камеру в Приморье — видео

Циклон постепенно снижает обороты в Приморском крае. Однако, судя по настроению птиц, обстановка все еще беспокоит пернатых. Если жители региона просто-напросто ждут, когда наконец закончится непогода, то огромная стая голубей делает это, как минимум, взволнованно.