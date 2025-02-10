2 млрд на обеды: папоротник и другие сюрпризы школьных столовых Приморского края

Схема, которую реализуют в Спасске-Дальнем для лучшего питания детей, выглядит следующим образом: школа прямыми закупками заключает договор с ИП, которое организовано при столовой. Таким образом, в тарелку ребёнка «уходят» все 95 рублей из краевого бюджета, направленные на школьное питание, а из местного бюджета на одного ребёнка дополнительно выделятся по 20 рублей, которые и предназначены на расходы ИП. В итоге работники столовых напрямую заинтересованы в увеличении количества ребят, которые будут у них питаться, и поэтому готовят вкусно, разнообразно, но в то же время — с учетом всех норм.