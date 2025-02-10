2 млрд на обеды: папоротник и другие сюрпризы школьных столовых Приморского края

Posted 10 февраля, 01:08
Published 10 февраля, 01:08
Modified 10 февраля, 01:10
Updated 10 февраля, 01:10
В прошлом году на организацию школьного питания в регионе из бюджета было выделено почти два миллиарда рублей. 60 процентов школьников питаются в столовых своих учебных заведений за счёт средств краевого бюджета.
В Региональном стандарте питания предусмотрены рекомендации, согласно которым в меню школьных столовых должны появиться блюда со сливочным маслом, молоком, а также продукцией местного производства — мёдом и папоротником, особо отметила министр образования региона Эльвира Шамонова на расширенном заседании правительства Приморья. Рецептуры таких блюд уже разрабатываются, например, уже есть рецепт бисквита с папоротником, лапша домашняя с добавлением папоротника. Кстати, молоко, масло, мёд ребятам будут выдавать в индивидуальной упаковке.
Как строится сама система горячего питания в школах Приморья? Эльвира Шамонова рассказала: существует три варианта. Это аутсорсинг, работа столовой при конкретной школе и организация базовой столовой с последующим развозом по филиалам.
По словам министра, самой перспективной моделью является самостоятельная форма питания с организацией ИП на базе школы. В такой столовой в центре образования «Интеллект» в .спасске-Дальнем недавно побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и высоко оценил качество и вкус блюд и саму систему работы.
Схема, которую реализуют в Спасске-Дальнем для лучшего питания детей, выглядит следующим образом: школа прямыми закупками заключает договор с ИП, которое организовано при столовой. Таким образом, в тарелку ребёнка «уходят» все 95 рублей из краевого бюджета, направленные на школьное питание, а из местного бюджета на одного ребёнка дополнительно выделятся по 20 рублей, которые и предназначены на расходы ИП. В итоге работники столовых напрямую заинтересованы в увеличении количества ребят, которые будут у них питаться, и поэтому готовят вкусно, разнообразно, но в то же время — с учетом всех норм.
— Отмечу очень важную деталь: во всех помещениях пищеблока центра «Интеллект» установлены видеокамеры, как, впрочем, и во всех помещениях образовательных центров, что исключает хищение и отступление от технологии приготовления блюд, — отметила Эльвира Шамонова.
Министр образования привела и еще один пример удачной организации школьного питания — в Пожарском округе, где все школы с начала года перешли на самостоятельную форму и где на все учебные учреждения существует единое меню.
— Наладили работу буфетов, ввели систему комплексных обедов за родительскую плату стоимостью 65 рублей. Блюда стали намного вкуснее, комплексные завтраки и обеды — более полноценными и разнообразными», — подчеркнула министр образования Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Приморья оценил меню в школах Спасска-Дальнего.