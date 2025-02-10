vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 07:50

Published 10 февраля, 07:50

Modified 10 февраля, 07:52

Updated 10 февраля, 07:52

Главе СК РФ доложат о ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае

Александр Бастрыкин ждёт доклад о ДТП с автобусом в Чугуевском округе Приморья

10 февраля 2025, 07:50
Фото: @prosecutor_pk..

Главе СК РФ доложат о ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по поводу ДТП в Чугуевском округе. Напомним, в результате столкновения автобуса и лесовоза пострадали 15 человек.

В пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю рассказали: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования обстоятельств ДТП в Чугуевском округе. Также в докладе будут изложены выводы по поводу возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое возбудили в Приморье.

Напомним, сегодня утром на участке автодороги Уборка — Ариадное, по предварительным данным, водитель лесовоза допустил столкновение с маршрутным автобусом. Пострадало 15 человек, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие кадры сделали на месте происшествия сотрудники прокуратуры Приморья.

Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе
Узнать подробнее
#Новости#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика