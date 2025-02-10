Александр Бастрыкин ждёт доклад о ДТП с автобусом в Чугуевском округе Приморья

Posted 10 февраля, 07:50
Published 10 февраля, 07:50
Modified 10 февраля, 07:52
Updated 10 февраля, 07:52
В пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю рассказали: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования обстоятельств ДТП в Чугуевском округе. Также в докладе будут изложены выводы по поводу возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое возбудили в Приморье.
Напомним, сегодня утром на участке автодороги Уборка — Ариадное, по предварительным данным, водитель лесовоза допустил столкновение с маршрутным автобусом. Пострадало 15 человек, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие кадры сделали на месте происшествия сотрудники прокуратуры Приморья.