Александр Бастрыкин ждёт доклад о ДТП с автобусом в Чугуевском округе Приморья

В пресс-службе управления СК РФ по Приморскому краю рассказали: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования обстоятельств ДТП в Чугуевском округе. Также в докладе будут изложены выводы по поводу возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое возбудили в Приморье.