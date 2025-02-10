Американист высказался о судьбе «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»**

Однако бренд «Голос Америки»* может остаться, так как полностью от него отказываться нерационально. У него есть своя история, и под этим брендом вполне можно создать новую сеть, отметил Синельников-Оришак. Он также добавил, что модернизированный «Голос Америки»* теоретически может начать вещание даже на Соединенные Штаты, в отличие от своего изначального назначения во времена холодной войны, когда его содержание было ориентировано только на зарубежные аудитории.