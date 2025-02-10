Американист высказался о судьбе «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»**

Posted 10 февраля, 16:25
Published 10 февраля, 16:25
Modified 10 февраля, 16:27
Updated 10 февраля, 16:27
По сообщению «Ридуса», эксперт охарактеризовал эти ресурсы как «отголоски прошлого», которые продолжают функционировать по принципу остатка. Согласно мнению эксперта, исторически сложившиеся бренды American state broadcasting, вероятно, будут сохраняться, но под ними будут работать совершенно новые организации. По сути, кроме названия, ничего и нет.
Однако бренд «Голос Америки»* может остаться, так как полностью от него отказываться нерационально. У него есть своя история, и под этим брендом вполне можно создать новую сеть, отметил Синельников-Оришак. Он также добавил, что модернизированный «Голос Америки»* теоретически может начать вещание даже на Соединенные Штаты, в отличие от своего изначального назначения во времена холодной войны, когда его содержание было ориентировано только на зарубежные аудитории.
* Решением Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года радиостанция «Голос Америки» внесена в реестр средств массовой информации, осуществляющих функции иностранного агента.
** Решением Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года «Радио Свободная Европа» («Радио Свобода») внесено в реестр средств массовой информации, осуществляющих функции иностранного агента. Решением Министерства юстиции РФ от 20 февраля 2024 года данная радиовещательная организация включена в реестр нежелательных организаций на территории РФ.