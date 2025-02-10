Антон Волошко: Решение проблем участников СВО и их семей требует особого подхода

Posted 10 февраля, 01:26
Published 10 февраля, 01:26
Modified 10 февраля, 01:28
Updated 10 февраля, 01:28
Рассмотрение обращений в приемной Председателя ЕР Дмитрия Медведева было посвящено вопросам, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции и их родные. Вместе с Председателем Заксобрания в приеме граждан приняли участие депутат Государственной Думы Александр Щербаков, уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников, замруководителя регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Ханова, представители госпиталя ТОФ. По ВКС подключились главы муниципальных образований.
Общаясь с двумя жительницами Приморья — из с. Раковка Уссурийского ГО и пгт. Славянка в Хасанском муниципальном округе, Председатель ЗС ПК Антон Волошко почтил минутой молчания память их погибших сыновей. Обе женщины обратились с просьбой помочь в опознании и транспортировке на родину бойцов, павших в зоне СВО. К решению этих вопросов будут подключены различные ведомства. Омбудсмен Юрий Мельников выразил готовность при необходимости выйти на федерального уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.
«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Вопросы, с которыми пришли матери погибших ребят, — непростые. Решение связано со многими ведомствами, в т. ч. с Министерством обороны. Но мы приложим все силы и, уверен, добьемся результата», — сказал Антон Волошко.
Семья действующего участника СВО из Смоляниново попросила Председателя Заксобрания оказать содействие в получении квартиры большей площади. В семье пятеро детей, вот-вот родится шестой. Многодетные родители больше десяти лет пытаются добиться от местных властей улучшения жилищных условий. Решение вопроса спикер Заксобрания взял под личный контроль.
Боец, который принимает участие в специальной военной операции с первого ее дня, столкнулся со сложностями при оформлении документов на получение земельного участка. А еще одному военнослужащему требуется консультационная помощь при прохождении ВВК. Все эти обращения взяты в работу, людям окажут необходимую юридическую помощь.
«Есть ситуации, когда необходимо подойти индивидуально. Понятно, что есть рамки закона, и мы все в этих рамках работаем, особенно чиновники. Но, если подходить ко всем вопросам формально, то не всем получится помочь. На всех уровнях власти надо отчетливо понимать, где нужно душу и сердце вложить, абсолютно уверен в этом», — подчеркнул Председатель ЗС ПК.
Напомним, что с графиком приема граждан депутатами Законодательного Собрания Приморского края, контактными телефонами и способами направить обращение можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.