Антон Волошко: Решение проблем участников СВО и их семей требует особого подхода

Общаясь с двумя жительницами Приморья — из с. Раковка Уссурийского ГО и пгт. Славянка в Хасанском муниципальном округе, Председатель ЗС ПК Антон Волошко почтил минутой молчания память их погибших сыновей. Обе женщины обратились с просьбой помочь в опознании и транспортировке на родину бойцов, павших в зоне СВО. К решению этих вопросов будут подключены различные ведомства. Омбудсмен Юрий Мельников выразил готовность при необходимости выйти на федерального уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.