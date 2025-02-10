Благоустройство набережной Николаевска-на-Амуре продолжится по новому нацпроекту

Posted 10 февраля, 06:32
Published 10 февраля, 06:32
Modified 10 февраля, 06:34
Updated 10 февраля, 06:34
Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, к настоящему моменту в комплексный проект, работы по которому начались еще в 2023 году, уже привлечено более трехсот миллионов рублей.
— В 2023 году проект набережной подавался муниципалитетом на Первый всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. Проект, направленный на обустройство пешеходной зоны, создание пространств для активного досуга, территорий для массовых мероприятий и тихого отдыха, не оставил равнодушными экспертов федеральной комиссии при Минстрое России. Городская набережная на ул. Невельского была премирована на сумму 150 миллионов рублей, — отметили в министерстве.
Работы на набережной велись два года. Сейчас на ней есть «Скейт-парк», «Амфитеатр», «Ротонду», на всей территории провели высадку зеленых насаждений, установили видеонаблюдение и освещение, разместили лавочки и урны. Лестничные марши обличили в резиновое покрытие, дорожки замостили брусчаткой. Вокруг памятника Невельскому обустроили пешеходную зону: провели укладку нового покрытия, смонтировали пандус для маломобильных групп населения.
Основные работы были завершены в конце 2024 года. Площадь благоустройства набережной составила свыше 26 тысяч квадратных метров. Общая стоимость проекта — 157 миллионов рублей, из них 150 миллионов рублей — сумма федерального гранта.
— Для продолжения благоустройства территории набережной администрацией Николаевска-на-Амуре в прошлом году была подана заявка на участие в III этапе Всероссийского конкурса, предусматривающая облагораживание спуска на городскую набережную площадью 12 853,6 квадратных метра. Архитектурными решениями предусмотрено устройство лестниц с фонтанами, озеленение склона, размещение «читальной зоны». Концепция облагораживания территории прошла конкурсный отбор и проект Николаевска-на-Амуре опять был признан победителем. Сумма премии составила 150 миллионов рублей, — добавили в краевом ведомстве.
В настоящее время с муниципалитетом заключается соглашение на получение суммы гранта. До 1 апреля должен быть определён подрядчик и заключены договоры на поставку материалов и оборудования. Контролировать соответствие мероприятий предусмотренным в соглашении направлениям будет специальная рабочая группа, созданная в минЖКХ края.
Напомним, что по итогам III Всероссийского конкурса ДФО в августе 2024 года от Хабаровского края победили пять заявок. Помимо Николаевска-на-Амуре, отличные проекты презентовали города Амурск, Вяземский и поселки Ванино и Чегдомын. Минстроем России на премирование лауреатов выделено 700 миллионов рублей.