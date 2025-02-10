Благоустройство набережной Николаевска-на-Амуре продолжится по новому нацпроекту

Работы на набережной велись два года. Сейчас на ней есть «Скейт-парк», «Амфитеатр», «Ротонду», на всей территории провели высадку зеленых насаждений, установили видеонаблюдение и освещение, разместили лавочки и урны. Лестничные марши обличили в резиновое покрытие, дорожки замостили брусчаткой. Вокруг памятника Невельскому обустроили пешеходную зону: провели укладку нового покрытия, смонтировали пандус для маломобильных групп населения.