Человек весом в 600 граммов и две «королевские» двойни появились в Приморском крае

Posted 10 февраля, 10:52
Published 10 февраля, 10:52
Modified 10 февраля, 11:08
Updated 10 февраля, 11:08
Приморский краевой перинатальный центр подвёл итоги прошлой недели — за семь дней на свет появились 83 малыша. При этом родились сразу две королевские двойни — у двух молодых мам в результате одной беременности появились мальчик и девочка.
При этом самым маленьким стал мальчик весом всего 600 грамм. За его состоянием следят профессионалы.
Врачей впечатлил и самый крупный малыш недели — это настоящий богатырь весом 4 килограмма 660 грамм.
Доктора отметили, что девочки немного обогнали мальчиков: в перинатальном центре появилось 46 малышек и всего 37 малышей. Всем малышам желают здоровья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о скандале в детском саду в Приморском крае.