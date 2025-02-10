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Posted 10 февраля, 10:52

Published 10 февраля, 10:52

Modified 10 февраля, 11:08

Updated 10 февраля, 11:08

Человек весом в 600 граммов и две «королевские» двойни появились в Приморском крае

Человек весом в 600 граммов и две «королевские» двойни появились в Приморском крае

10 февраля 2025, 10:52
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
В Перинатальном центре Приморского края отметили рождение королевских двойняшек, богатыря весом почти 5 килограмм и малыша весом в 600 граммов. Всего за неделю в Приморье появились 83 новорожденных.

Приморский краевой перинатальный центр подвёл итоги прошлой недели — за семь дней на свет появились 83 малыша. При этом родились сразу две королевские двойни — у двух молодых мам в результате одной беременности появились мальчик и девочка.

При этом самым маленьким стал мальчик весом всего 600 грамм. За его состоянием следят профессионалы.

Врачей впечатлил и самый крупный малыш недели — это настоящий богатырь весом 4 килограмма 660 грамм.

Доктора отметили, что девочки немного обогнали мальчиков: в перинатальном центре появилось 46 малышек и всего 37 малышей. Всем малышам желают здоровья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о скандале в детском саду в Приморском крае.

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