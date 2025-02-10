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Posted 10 февраля, 09:31

Published 10 февраля, 09:31

Modified 10 февраля, 09:33

Updated 10 февраля, 09:33

Мстительные подростки получили условный срок в Приморском крае

Детская обида довела до суда: срок из-за мести получили подростки в Приморье

10 февраля 2025, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.

Мстительные подростки получили условный срок в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморском крае подростки пошли на преступление из-за детской обиды. Месть обернулась условным сроком за кражу мототехники на 150 тысяч рублей.

В Пограничном районе Приморья двое несовершеннолетних предстали перед судом за кражу питбайка и мопеда. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Как выяснилось, парни угнали их из мести сыну потерпевшей, с которым у них были давние неприязненные отношения. Подростки решили вспомнить старые обиды и угнать мотоциклы, на которых он ездил: Regulmoto Five EA стоимостью 80 000 рублей и Regulmoto RM-2 стоимостью 76 700 рублей.

Пограничный районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 2 месяца с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о наказании для браконьера в Приморском крае.

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