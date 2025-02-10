Детская обида довела до суда: срок из-за мести получили подростки в Приморье

В Пограничном районе Приморья двое несовершеннолетних предстали перед судом за кражу питбайка и мопеда. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Как выяснилось, парни угнали их из мести сыну потерпевшей, с которым у них были давние неприязненные отношения. Подростки решили вспомнить старые обиды и угнать мотоциклы, на которых он ездил: Regulmoto Five EA стоимостью 80 000 рублей и Regulmoto RM-2 стоимостью 76 700 рублей.