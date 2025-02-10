Детская обида довела до суда: срок из-за мести получили подростки в Приморье

Posted 10 февраля, 09:31
Published 10 февраля, 09:31
Modified 10 февраля, 09:33
Updated 10 февраля, 09:33
В Пограничном районе Приморья двое несовершеннолетних предстали перед судом за кражу питбайка и мопеда. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей. Как выяснилось, парни угнали их из мести сыну потерпевшей, с которым у них были давние неприязненные отношения. Подростки решили вспомнить старые обиды и угнать мотоциклы, на которых он ездил: Regulmoto Five EA стоимостью 80 000 рублей и Regulmoto RM-2 стоимостью 76 700 рублей.
Пограничный районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 2 месяца с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о наказании для браконьера в Приморском крае.