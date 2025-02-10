Дмитрий Демешин совершил очередную поездку в зону СВО

— Подразделения Восточного военного округа активно наступают на ВСУ. На пунктах временной дислокации проверил, как устроен фронтовой быт, что нужно. Наши хабаровские ребята передали слова благодарности жителям Хабаровского края за поддержку, помощь техникой, амуницией и медикаментами. Хочу, чтобы матери, жёны, дети наших героев знали: они уверенно идут к победе над врагом. Для меня было честью вручить заслуженные в боях государственные награды. Среди отличившихся — личный состав 57-й (Бикинской) отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая освободила Великую Новосёлку в Волновахском районе ДНР и идёт дальше на штурм врага, — прокомментировал Дмитрий Демешин.