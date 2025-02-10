Дмитрий Демешин совершил очередную поездку в зону СВО

Posted 10 февраля, 06:22
Published 10 февраля, 06:22
Modified 10 февраля, 06:24
Updated 10 февраля, 06:24
— Подразделения Восточного военного округа активно наступают на ВСУ. На пунктах временной дислокации проверил, как устроен фронтовой быт, что нужно. Наши хабаровские ребята передали слова благодарности жителям Хабаровского края за поддержку, помощь техникой, амуницией и медикаментами. Хочу, чтобы матери, жёны, дети наших героев знали: они уверенно идут к победе над врагом. Для меня было честью вручить заслуженные в боях государственные награды. Среди отличившихся — личный состав 57-й (Бикинской) отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая освободила Великую Новосёлку в Волновахском районе ДНР и идёт дальше на штурм врага, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин также встретился с руководством отряда «БАРС-Сармат». Глава Хабаровского края подчеркнул, что оснащение бойцов современным вооружением и передовыми средствами защиты — одна из важнейших задач.
— В этом деле большой пласт работы берёт на себя добровольческий отряд «БАРС-Сармат». Подразделение выполняет боевые задачи в составе ВДВ. Вместе с его командиром Дмитрием Рогозиным и инструкторами отряда работаем, чтобы обеспечить нашим воинам скорейшую победу, — подчеркнул губернатор.
Ещё одним важным пунктом в программе командировки главы Хабаровского края стало посещение Дебальцево — города, над которым Хабаровский край взял шефство несколько лет назад. Сегодня в Дебальцево продолжают работать специалисты из региона, они ведут восстановительные работы на объектах инфраструктуры.
— В числе первоочередных задач — запуск бассейна «Локомотив» и всего спорткомплекса. Работа идёт по графику. В некоторых помещениях уже тренируются юные спортсмены, и это — главный результат. В зале бокса девчонки готовятся к соревнованиям! В горбольнице мы уже многое сделали. Сейчас надо решить вопрос с ремонтом лифта. Существенный вопрос, здесь проходят лечение не только местные жители, но и наши бойцы, — отметил губернатор.
Дмитрий Демешин принял провёл совещание с городскими властями Дебальцево, в ходе которого сверил с мэром города Сергеем Желновечем график работ на текущий год. Губернатор Хабаровского края держит процесс восстановления подшефного города в ДНР на личном контроле.
— Дебальцево — наш братский регион, и мы продолжим помогать его жителям возвращаться к мирной жизни, — подчеркнул Дмитрий Демешин.