Дорога свободна: после ДТП в Чугуевском округе в Приморье восстановлено движение

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе — девочка 2022 года рождения. Она находится на амбулаторном лечении, как и ещё 9 человек. Четверо пострадавших — в центральной районной больнице Чугуевки проходят лечение, один — водитель автобуса, чье состояние очень тяжелое, доставлен в больницу Арсеньева.