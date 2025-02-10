Дорога свободна: после ДТП в Чугуевском округе в Приморье восстановлено движение

Posted 10 февраля, 05:40
Published 10 февраля, 05:40
Modified 10 февраля, 05:42
Updated 10 февраля, 05:42
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: движение в Чугуевском округе полностью восстановлено, по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и лесовоза проводится проверка.
— По предварительным данным, двигаясь со стороны села Заветное в направлении Чугуевки, водитель грузового тягача марки «Шакман» совершил столкновение с междугородним автобусом. Вероятно, причиной аварии стал занос пустого полуприцепа при выполнении маневра «поворот», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Проводится проверка, в том числе ряд исследований, устанавливается степень нанесённого пострадавшим вреда.
Напомним, в результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе — девочка 2022 года рождения. Она находится на амбулаторном лечении, как и ещё 9 человек. Четверо пострадавших — в центральной районной больнице Чугуевки проходят лечение, один — водитель автобуса, чье состояние очень тяжелое, доставлен в больницу Арсеньева.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что СК РФ по Приморскому краю возбудил дело по факту этого ДТП.