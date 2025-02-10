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Posted 9 февраля, 23:55

Published 9 февраля, 23:55

Modified 9 февраля, 23:57

Updated 9 февраля, 23:57

Мужчину с пистолетом задержали в одном из городов Приморского края

Достал из широких штанин: за что задержала полиция мужчину в Приморском крае

9 февраля 2025, 23:55
Фото: 1MI.

Мужчину с пистолетом задержали в одном из городов Приморского края

Сюжет
Прокуратура
В Дальнереченске возбуждено уголовное дело против хулигана, который запугивал пистолетом сотрудников магазина. Прокуратура признала возбуждение дела законным.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали: установлено, что 8 февраля в вечернее время в магазин в Дальнереченске зашёл мужчина. Он стал совершать покупки, а затем достал пневматический пистолет, направил его в сторону продавцов и разразился речью, состоящей в основном из нецензурной брани.

Действия эти зафиксировала камера наблюдения.

Видео: @prosecutor_pk.
— Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Сейчас решается вопрос о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении хулигана.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему прокуратура заинтересовалась крысой из Владивостока.

Одной крысой из Владивостока заинтересовалась Прокуратура Приморского края
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#Новости#Общество#Видео#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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