Достал из широких штанин: за что задержала полиция мужчину в Приморском крае

Posted 9 февраля, 23:55
Published 9 февраля, 23:55
Modified 9 февраля, 23:57
Updated 9 февраля, 23:57
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали: установлено, что 8 февраля в вечернее время в магазин в Дальнереченске зашёл мужчина. Он стал совершать покупки, а затем достал пневматический пистолет, направил его в сторону продавцов и разразился речью, состоящей в основном из нецензурной брани.
Действия эти зафиксировала камера наблюдения.
— Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Сейчас решается вопрос о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении хулигана.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему прокуратура заинтересовалась крысой из Владивостока.