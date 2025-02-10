Достал из широких штанин: за что задержала полиция мужчину в Приморском крае

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали: установлено, что 8 февраля в вечернее время в магазин в Дальнереченске зашёл мужчина. Он стал совершать покупки, а затем достал пневматический пистолет, направил его в сторону продавцов и разразился речью, состоящей в основном из нецензурной брани.