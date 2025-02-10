«Еле жив»: шокирующими кадрами ДТП под Кокшаровкой делятся очевидцы в Приморском крае

Posted 10 февраля, 02:04
Published 10 февраля, 02:04
Modified 10 февраля, 02:06
Updated 10 февраля, 02:06
В новых медиа распространяются видео с места ДТП в Чугуевском округе, недалеко от Кокшаровки. По предварительным данным, на скользкой дороге занесло тяжелый лесовоз и он столкнулся с маршрутным автобусом.
Сообщается о 14 пострадавших, среди них — водитель автобуса, он в тяжелом состоянии.
— Еле жив, — комментирует очевидец на одном из видео.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о ещё одном ДТП с автобусом в Приморье.