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Posted 10 февраля, 02:04

Published 10 февраля, 02:04

Modified 10 февраля, 02:06

Updated 10 февраля, 02:06

Появились видеокадры ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае

«Еле жив»: шокирующими кадрами ДТП под Кокшаровкой делятся очевидцы в Приморском крае

10 февраля 2025, 02:04
Фото: @dpskontrol_125rus.

Появились видеокадры ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Шокирующие кадры последствий ДТП в Чугуевском округе, недалеко от Кокшаровки, сделали очевидцы. Сильно пострадал водитель маршрутного автобуса.

В новых медиа распространяются видео с места ДТП в Чугуевском округе, недалеко от Кокшаровки. По предварительным данным, на скользкой дороге занесло тяжелый лесовоз и он столкнулся с маршрутным автобусом.

Видео: @nhkoff.

Сообщается о 14 пострадавших, среди них — водитель автобуса, он в тяжелом состоянии.

Видео: @dpskontrol_125rus.
— Еле жив, — комментирует очевидец на одном из видео.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о ещё одном ДТП с автобусом в Приморье.

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#Видео#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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