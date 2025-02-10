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Posted 9 февраля, 23:16

Published 9 февраля, 23:16

Modified 9 февраля, 23:18

Updated 9 февраля, 23:18

Морозной продолжает оставаться погода в Приморском крае

Февраль шутит не любит: погода в Приморье по-прежнему морозная

9 февраля 2025, 23:16
Фото: vostokmedia.com.

Морозной продолжает оставаться погода в Приморском крае

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Погода
Начало новой рабочей недели в Приморском крае будет морозным, при этом сегодня в регионе осадков не ожидается. Ну, почти не ожидается.

По сообщениям Примгидромета, над краем царит поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе без осадков, ветер направление не сменит, останется северо-западным. По краю — умеренный, а на побережье — сильный. Морозы немного утихнут, днём до -12°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Утром будет морозно — до -13°C, днём чуть потеплеет — столбики термометра покажут до минус 7°C.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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