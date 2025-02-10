Февраль шутит не любит: погода в Приморье по-прежнему морозная

Posted 9 февраля, 23:16
Published 9 февраля, 23:16
Modified 9 февраля, 23:18
Updated 9 февраля, 23:18
По сообщениям Примгидромета, над краем царит поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе без осадков, ветер направление не сменит, останется северо-западным. По краю — умеренный, а на побережье — сильный. Морозы немного утихнут, днём до -12°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Утром будет морозно — до -13°C, днём чуть потеплеет — столбики термометра покажут до минус 7°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каким будет конец зимы в Приморье.