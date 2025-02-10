Февраль шутит не любит: погода в Приморье по-прежнему морозная

По сообщениям Примгидромета, над краем царит поле повышенного атмосферного давления. В целом в регионе без осадков, ветер направление не сменит, останется северо-западным. По краю — умеренный, а на побережье — сильный. Морозы немного утихнут, днём до -12°C.