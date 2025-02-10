Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью

Сегодня, 10 февраля, осадков в Приморье не ожидается. Воздух успеет прогреться до -1 °С. Во вторник, 11 февраля, минимальные температуры понизятся до -29 °С. Максимальные значения достигнут +2 °С. В среду, 12 февраля, под воздействием китайского циклона начнется снегопад во многих районах. Несмотря на осадки, в регионе продолжится потепление до +4 °С. В четверг снег задержится только в центре Приморья, начнется похолодание. Днем температура воздуха успеет прогреться до 0 °С. Пятница будет снежной только в северных уголках. Минимальные температуры упадут до -19 °С, днем станет теплее на 1-3 градуса, в сравнении с предыдущими сутками.