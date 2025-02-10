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Posted 10 февраля, 03:04

Published 10 февраля, 03:04

Modified 10 февраля, 03:06

Updated 10 февраля, 03:06

Погодные качели от +4°С до -30°С составят компанию мощным осадкам в Приморье

Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью

10 февраля 2025, 03:04
Фото: 1MI.

Погодные качели от +4°С до -30°С составят компанию мощным осадкам в Приморье

Сюжет
Погода
Февраль продолжает удивлять население Приморского края. Сначала было холодно, теперь жители региона привыкают к крайне нестабильной погоде.

На наступившей неделе погода будет разной, сообщает «Примгидромет». Обстановка будет меняться почти каждый день, отметили синоптики.

Сегодня, 10 февраля, осадков в Приморье не ожидается. Воздух успеет прогреться до -1 °С. Во вторник, 11 февраля, минимальные температуры понизятся до -29 °С. Максимальные значения достигнут +2 °С. В среду, 12 февраля, под воздействием китайского циклона начнется снегопад во многих районах. Несмотря на осадки, в регионе продолжится потепление до +4 °С. В четверг снег задержится только в центре Приморья, начнется похолодание. Днем температура воздуха успеет прогреться до 0 °С. Пятница будет снежной только в северных уголках. Минимальные температуры упадут до -19 °С, днем станет теплее на 1-3 градуса, в сравнении с предыдущими сутками.

Во Владивостоке зимние осадки ожидаются только в среду. Начало недели выдастся прохладной, а в четверг столбики термометров поднимутся до нуля. В пятницу станет еще теплее на 1 — 3 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что магнитная буря обрушится на Приморский край.

«Понедельник станет днем испытаний»: Приморье накрыла мощная магнитная буря
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