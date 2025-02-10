«Фиолетовый день» — это надежда: как цвет меняет судьбы жителей Приморья

Posted 10 февраля, 06:16
Published 10 февраля, 06:16
Modified 10 февраля, 06:18
Updated 10 февраля, 06:18
«Фиолетовый день» необходим для привлечения внимания к трудностям, с которыми сталкиваются эпилептики. Население нуждается в осведомленности в данной области. Медики рекомендуют родителям внимательнее относиться к детям, чтобы не упустить опасного заболевания.
«Нередки случаи, когда родители, ранее не сталкивавшиеся с проявлениями такого недуга, не могут определить симптоматику заболевания и оказать правильную своевременную помощь. Часто при попытке её оказания они делают ошибки, которые могут нанести вред здоровью ребёнка», — подчеркнули в Детском здравоохранении Приморья.
В Краевой детской клинической больнице №1 работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут каждому юному пациенту. На основе медучреждения функционирует эпилептологический центр с 1998 года. Там врачи помогают деткам, страдающим эпилепсией, судорожными и пароксизмальными состояниями. Благодаря медикам ребенок сможет жить полноценно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачам пришлось отрезать губу и щеку пациенту, чтобы спасти его от опасного заболевания в Приморском крае.