«Фиолетовый день» — это надежда: как цвет меняет судьбы жителей Приморья

Фиолетовый цвет спасает жизни больных приморцев

Сюжет Медики

Сегодня, 10 февраля, мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с эпилепсией. Причем тут фиолетовый цвет? Все довольно прозаично. Этот цвет успокаивает нервную систему и снижает уровень тревожности.