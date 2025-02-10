vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:16

Published 10 февраля, 06:16

Modified 10 февраля, 06:18

Updated 10 февраля, 06:18

Фиолетовый цвет спасает жизни больных приморцев

«Фиолетовый день» — это надежда: как цвет меняет судьбы жителей Приморья

10 февраля 2025, 06:16

Фиолетовый цвет спасает жизни больных приморцев

Сюжет
Медики
Сегодня, 10 февраля, мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с эпилепсией. Причем тут фиолетовый цвет? Все довольно прозаично. Этот цвет успокаивает нервную систему и снижает уровень тревожности.

«Фиолетовый день» необходим для привлечения внимания к трудностям, с которыми сталкиваются эпилептики. Население нуждается в осведомленности в данной области. Медики рекомендуют родителям внимательнее относиться к детям, чтобы не упустить опасного заболевания.

«Нередки случаи, когда родители, ранее не сталкивавшиеся с проявлениями такого недуга, не могут определить симптоматику заболевания и оказать правильную своевременную помощь. Часто при попытке её оказания они делают ошибки, которые могут нанести вред здоровью ребёнка», — подчеркнули в Детском здравоохранении Приморья.

В Краевой детской клинической больнице №1 работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут каждому юному пациенту. На основе медучреждения функционирует эпилептологический центр с 1998 года. Там врачи помогают деткам, страдающим эпилепсией, судорожными и пароксизмальными состояниями. Благодаря медикам ребенок сможет жить полноценно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачам пришлось отрезать губу и щеку пациенту, чтобы спасти его от опасного заболевания в Приморском крае.

Отрезали губу и щеку: народная медицина почти убила курильщика в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Без скорой не обошлось: эпичная битва женщин за парковку произошла во ВладивостокеОлег Кожемяко: Именно нацпроекты стали локомотивом развития Приморского краяИтоги недели в Приморье: гибель Сергея Ефремова, морозный февраль и тигрёнок-сирота
#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Медики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика