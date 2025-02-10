«Их сегодня загрызут»: беспомощные дети стали неугодны хозяевам в Приморье — видео

Маленьких щенков бросили на рынке в Приморском крае

Сюжет Бездомные животные

Горе-владельцы оставили малышей в картонной коробке прямо посреди рынка в Приморском крае. Людей не смутило, что крохи встретятся лицом к лицу со смертью, если никто из земляков не решится помочь бедняжкам.