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Posted 10 февраля, 00:53

Published 10 февраля, 00:53

Modified 10 февраля, 00:55

Updated 10 февраля, 00:55

Маленьких щенков бросили на рынке в Приморском крае

«Их сегодня загрызут»: беспомощные дети стали неугодны хозяевам в Приморье — видео

10 февраля 2025, 00:53
Фото: 1MI.

Маленьких щенков бросили на рынке в Приморском крае

Сюжет
Бездомные животные
Горе-владельцы оставили малышей в картонной коробке прямо посреди рынка в Приморском крае. Людей не смутило, что крохи встретятся лицом к лицу со смертью, если никто из земляков не решится помочь бедняжкам.

Утро выдалось недобрым, как минимум, для четверых малышей и одной шокированной женщины в Артеме. Горе-владельцы щенков решили просто-напросто выставить коробку с детишками на рынке, несмотря на лютый мороз, сообщили в новых медиа.

Горожанка, нашедшая бедолаг, уже поразмышляла над тем, какая участь ждет бездомышей.

«Трясутся от холода и голода. А еще, вероятнее всего, их сегодня загрызут», — предположила очевидица.

По ее словам, на базаре обитает стая собак, которая может сотворить ужасное с маленькими «хвостиками». Остается надеяться, что среди приморцев найдутся те, кто станет спасителем для беспомощных созданий.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае мужчина выбросил маленькую собачку из окна на глазах собственной дочери.

Мужчина выбросил в окно 5-месячную малышку на глазах малолетней дочери в Приморье
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