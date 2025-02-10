«Их сегодня загрызут»: беспомощные дети стали неугодны хозяевам в Приморье — видео

Posted 10 февраля, 00:53
Published 10 февраля, 00:53
Modified 10 февраля, 00:55
Updated 10 февраля, 00:55
Утро выдалось недобрым, как минимум, для четверых малышей и одной шокированной женщины в Артеме. Горе-владельцы щенков решили просто-напросто выставить коробку с детишками на рынке, несмотря на лютый мороз, сообщили в новых медиа.
Горожанка, нашедшая бедолаг, уже поразмышляла над тем, какая участь ждет бездомышей.
«Трясутся от холода и голода. А еще, вероятнее всего, их сегодня загрызут», — предположила очевидица.
По ее словам, на базаре обитает стая собак, которая может сотворить ужасное с маленькими «хвостиками». Остается надеяться, что среди приморцев найдутся те, кто станет спасителем для беспомощных созданий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае мужчина выбросил маленькую собачку из окна на глазах собственной дочери.