Картина дня в Приморье: жара, пропавшие квитанции и отрезанная щека

Posted 10 февраля, 11:08
Published 10 февраля, 11:08
Modified 10 февраля, 11:44
Updated 10 февраля, 11:44
«Лучше уж морозы»
Февраль продолжает удивлять население Приморского края. Сначала было холодно, теперь жители региона привыкают к крайне нестабильной погоде.
Без бумажки ты… расстроен
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