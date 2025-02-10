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Posted 10 февраля, 11:08

Published 10 февраля, 11:08

Modified 10 февраля, 11:44

Updated 10 февраля, 11:44

Картина дня в Приморье: жара, пропавшие квитанции и отрезанная щека

Картина дня в Приморье: жара, пропавшие квитанции и отрезанная щека

10 февраля 2025, 11:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

«Лучше уж морозы»

Февраль продолжает удивлять население Приморского края. Сначала было холодно, теперь жители региона привыкают к крайне нестабильной погоде.

Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью
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Без бумажки ты… расстроен

Начало февраля выдалось беспокойным для владивостокцев. Ведь многие из них задались вопросом: где счета за энергоснабжение? Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, почему приморские потребители остались без заветных платежек.

Паника у населения: куда пропали квитанции за свет в Приморье? — комментарий от ДЭК
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Житель Приморья лишился щеки и губы из-за вредной привычки

Мужчина солидного возраста решил, что самостоятельно победит смертельно опасную болезнь во Владивостоке. Медикам пришлось брать ситуацию в свои руки, чтобы спасти беспечного приморца.

Отрезали губу и щеку: народная медицина почти убила курильщика в Приморье
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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