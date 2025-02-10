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Posted 10 февраля, 07:28

Published 10 февраля, 07:28

Modified 10 февраля, 07:30

Updated 10 февраля, 07:30

Выставка китайского художника Доу Фэнчжи открылась в галерее в Приморском крае

Китайское вам с кисточкой: Владивосток глазами Поднебесной увидеть не желаете — фото

10 февраля 2025, 07:28
Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи.

Выставка китайского художника Доу Фэнчжи открылась в галерее в Приморском крае

Сюжет
Выставка
«Циндао — Владивосток. Два города — один океан» (6+) — так называется выставка, открывшаяся в Парадных залах Приморской краевой картинной галереи. Как наш город отразился в работах знаменитого китайского мастера акварели — заходите, взгляните. Узнаёте?

В пресс-службе Приморской краевой картинной галереи рассказали: известный художник из КНР, мастер акварели Доу Фэнчжи в одном проекте совместил, поставил рядом два города: отражающийся в водах Японского моря Владивосток и глядящийся в воды Жёлтого моря Циндао. Два красивых города — такие схожие и такие разные, написанные с одинаковой любовью и нежностью (ведь акварель всегда оставляет именно это ощущение), — смотрят на вас с работ Доу Фэнчжи. Приходите, посмотрите, сразу ли поймете, где Владивосток, а где Циндао?

Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи
— Выставка — настоящий подарок к Китайскому новому году, который на Дальнем Востоке традиционно отмечают, — отметила директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко, подчеркнув, что «Циндао — Владивосток. Два города — один океан» — первый международный проект 2025 года, представленный в галерее и реализованный в партнёрстве с художественным факультетом Дальневосточного государственного института искусств.
Фото: Пресс-служба Приморской картинной галереи

Доу Фэнчжи на открытии выставки признался в нежной любви к Владивостоку, к его своеобычности и особому стилю, который не может не покорить сердце художника. Особо мастер отметил важность контактов России и Китая в сфере искусства.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край
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