Китайское вам с кисточкой: Владивосток глазами Поднебесной увидеть не желаете — фото

В пресс-службе Приморской краевой картинной галереи рассказали: известный художник из КНР, мастер акварели Доу Фэнчжи в одном проекте совместил, поставил рядом два города: отражающийся в водах Японского моря Владивосток и глядящийся в воды Жёлтого моря Циндао. Два красивых города — такие схожие и такие разные, написанные с одинаковой любовью и нежностью (ведь акварель всегда оставляет именно это ощущение), — смотрят на вас с работ Доу Фэнчжи. Приходите, посмотрите, сразу ли поймете, где Владивосток, а где Циндао?