Китайское вам с кисточкой: Владивосток глазами Поднебесной увидеть не желаете — фото

Posted 10 февраля, 07:28
Published 10 февраля, 07:28
Modified 10 февраля, 07:30
Updated 10 февраля, 07:30
В пресс-службе Приморской краевой картинной галереи рассказали: известный художник из КНР, мастер акварели Доу Фэнчжи в одном проекте совместил, поставил рядом два города: отражающийся в водах Японского моря Владивосток и глядящийся в воды Жёлтого моря Циндао. Два красивых города — такие схожие и такие разные, написанные с одинаковой любовью и нежностью (ведь акварель всегда оставляет именно это ощущение), — смотрят на вас с работ Доу Фэнчжи. Приходите, посмотрите, сразу ли поймете, где Владивосток, а где Циндао?
— Выставка — настоящий подарок к Китайскому новому году, который на Дальнем Востоке традиционно отмечают, — отметила директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко, подчеркнув, что «Циндао — Владивосток. Два города — один океан» — первый международный проект 2025 года, представленный в галерее и реализованный в партнёрстве с художественным факультетом Дальневосточного государственного института искусств.
Доу Фэнчжи на открытии выставки признался в нежной любви к Владивостоку, к его своеобычности и особому стилю, который не может не покорить сердце художника. Особо мастер отметил важность контактов России и Китая в сфере искусства.
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