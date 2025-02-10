Коммерция без морали: почему жители Приморья пропагандируют «американщину»?

Posted 10 февраля, 06:28
Published 10 февраля, 06:28
Modified 10 февраля, 06:28
Updated 10 февраля, 06:28
Некоторые западные традиции прочно вошли в нашу жизнь — жители Приморья все чаще стали устраивать праздники в честь совершенно непонятного Хэллоуина, или активно скупать товары с сердечками на день святого Валентина. Только вот Русская Православная Церковь такие праздники не приветствует, и считает, что в них не просто нет ничего христианского, но они могут нести в себе и опасность. Об этом мы поговорили с отцом Дионисием Гордеевым, клириком храма Казанской иконы Божией Матери во Владивостоке, старшим преподавателем кафедры теологии ШИГН ДВГУ.
В беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» священнослужитель рассказал о том, что в разных религиозных направлениях есть почитание святого Валентина, но это совершенно не тот праздник, который отмечается, как День всех влюбленных, 14 февраля.
«Мы с вами находимся в приближающемся периоде дня святого Валентина, хотя, наверное, данное название надо взять в кавычки. Вообще в православном и католическом календарях есть почитание святого Валентина, но его дни памяти приходятся на абсолютно разные дни года, и не в феврале, и даже не весной, они выпадают на летний и осенний периоды. О каком „святом Валентине“ в данном случае идет речь по церковной традиции, что со стороны православия, что с католической — все разводят руками, мы не знаем», — рассказал отец Дионисий.
Многие исследователи отмечают то, что этот праздник был изначально создан коммерцией — для того, чтобы распродать конфеты и шоколад, который был не распродан в январские праздники. Товар переупаковывался и с изображением сердец и Купидонов продавался, пока не вышел срок годности.
Постепенно традиция прижилась, и теперь День всех влюбленных отмечается даже в детских садах и школах Приморья.
«Нужно задавать вопросы руководству детских садов и школ, которые поощряют эти праздники. Я могу понять, например, что в Японии есть праздник девочек, есть праздник мальчиков. Эти праздники уже укрепились в социальной культуре, где они оказывают знаки внимания соответствующему полу. Это все находится в рамках, это все культурно. Но вот сам по себе праздник святого Валентина, он же больше пропагандирует не любовь между супругами, между встречающимися будущими супругами, а то, что есть некое понятие любви, за которым, к сожалению, многие понимают понятие разврата, свободных сексуальных отношений», — отметил Дионисий Гордеев.
Отец Дионисий акцентирует внимание на главном — любовь не является синонимом секса. Любовь это, прежде всего, жертвенная составляющая жизни каждого человека. Любовь это всегда конкретное действие, оно бескорыстное и оно преображает человека, окрыляет, вдохновляет на создание прекрасных произведений искусства и литературы, дать объекту любви все самое лучшее.
«Валентинка как таковая может быть просто знаком внимая, возможностью застенчивому молодому человеку показать свои чувства. В этом плане да. Но что происходит дальше, нужно называть вещи своими именами, это ничего общего с любовью не имеет. Это все заканчивается какими-то увеселениями, неконтролируемыми половыми отношениями», — подчеркнул священнослужитель.
8 июня в России отмечается прекрасный праздник — День семьи, любви и верности. В этот день почитаются святые Петр и Феврония, которые боролись за свою любовь и победили. Отец Дионисий Гордеев советует именно на такие праздники ориентироваться жителям Приморья и всей страны.
«У нас есть большое количество святых, у которых есть свой уникальный путь. Например, Пётр и Феврония, чем они известны? Тем, что в их жизни было очень серьезное испытание. Феврония обычная девушка, она не была в рабстве, она не являлась крепостной, она была из свободной среды, но низкого происхождения социального. Ей предложили — вот мы тебе дадим кучу денег, езжай куда хочешь, оставь князя. Откупиться хотели. И она ответила — оставьте свои деньги, я заберу самое ценное, что есть у меня, своего супруга. И они в конечном итоге покидают пределы Мурома, плывут на ладье, и мы видим с вами, что это вот победа системы ценностей, когда супруги видят друг в друге не просто источник дохода, или бесплатную, простите, прислугу по дому. А видят часть себя, свою половинку, свой бриллиант», — говорит Дионисий Гордеев.
Именно эта система координат по словам отца Дионисия, и должна стать главным ориентиром для жителей Приморья. У Петра и Февронии Муромских есть чему поучиться — создать крепкие отношения в семье и научить этому своих детей.
Еще один чуждый нам праздник — Хэллоуин, пришедший из Америки. Отец Дионисий отмечает, что этот праздник имеет языческие корни, его изначально отмечали древние ирландцы, а по некоторым данным и древние друиды, о которых мы мало что знаем. И Хэллоуин пришел на американский континент вместе с переселенцами, которые приехали из Ирландии и из скандинавских стран. В этот день есть возможность умершим прийти в этот мир. Но здесь очень много несостыковок.
«Какие тут святые — возникает большой вопрос, и как они почитаются? Если святые, которые приходят, будучи окруженными чистотой и святостью в облике нечисти, то это абсолютно никак не согласуется с христианством. При этом Хэллоуин называют днем всех святых, но вы посмотришь на лица молодых людей, людей которые это пропагандируют, там сплошная жестокость и культ поклонения злу. Святых абсолютно нет. Как было у классиков — настолько все неблагочестиво и безбожно, хоть святых выноси. Имеется ввиду, что надо вынести из дома святые образа, чтобы вот это все представление абсолютно никак не обнажалось», - отметил Дионисий Гордеев.
Священнослужитель уверен, что само по себе понятие праздника подразумевает, что у человека в череде будней есть возможность немного распрямить плечи, посмотреть на небо, вспомнить, кто он есть, каково его назначение, какова его цель пребывания на этой земле. Праздник дает возможность вырваться из суеты, посмотреть на самих себя, вспомнить, что у человека есть функция, в том числе, и помогать ближним.
«Хэллоуин абсолютно не имеет никаких христианских корней в самом себе. У нас есть праздник в честь всех святых, он отмечается классически в июне, в первое воскресенье после Троицы. В день всех святых мы можем абсолютно каждого встречающегося нам человека поздравить с именинами», — подчеркнул Дионисий Гордеев.
Изначально в американской традиции Хэллоуин был приурочен к окончанию сбора урожая, такие праздники были приняты во многих культурах, когда после тяжелой работы люди устраивали веселье.
«Наряжаться в костюмы вампиров, каких-то там ведьм, либо еще какой-то нечисти. Ну неужели в нашей жизни мало боли и страданий? Если человеку зло симпатизирует, то тут, мне кажется, у него вектор внутри как-то неправильно работает, надо углубиться в самого себя. Скажи-ка, дорогой мой человек, который отмечает Хэллоуин, а ты хочешь, чтобы в твой дом постучались скорби и страдания в этих самых масках? Ведь любые сложности, которые возникают в нашей жизни, они тяжело переносятся абсолютно каждым из нас. Зачем прославлять то, чего ты не хочешь?», — говорит отец Дионисий.
Есть, конечно, взаимовлияние культуры, его не отнимешь. Мы все видим, насколько сильно его влияние на всю Россию, когда, например, чуть ли не каждый календарь изображает какого-либо зверя каждый год.
«В том числе есть влияние и между христианскими культурами, когда впервые ёлка появилась в протестантской среде, а сейчас она уже прекрасно украшает и православный храм, и дома православных верующих. Но нужно понимать, что можно привнести в свой дом, в свое личное пространство, а что стоит точно оставить за какими-то границами, сказать — мне это не надо. Как бы не хотелось в эти моменты, может быть, просто повеселиться и, как любит выражаться молодежь, оторваться безбашенно. Не зови лихо, пока оно тихо», — отметил Дионисий Гордеев.
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