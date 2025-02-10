Коммерция без морали: почему жители Приморья пропагандируют «американщину»?

Некоторые западные традиции прочно вошли в нашу жизнь — жители Приморья все чаще стали устраивать праздники в честь совершенно непонятного Хэллоуина, или активно скупать товары с сердечками на день святого Валентина. Только вот Русская Православная Церковь такие праздники не приветствует, и считает, что в них не просто нет ничего христианского, но они могут нести в себе и опасность. Об этом мы поговорили с отцом Дионисием Гордеевым, клириком храма Казанской иконы Божией Матери во Владивостоке, старшим преподавателем кафедры теологии ШИГН ДВГУ.