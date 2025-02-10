Конкурс «Предприниматель года» стартует в Хабаровском крае в марте

В прошлом году для максимального учета интересов всех участников были изменены условия конкурса. Так, были скорректированы сроки проведения: старт «Предпринимателя года» перенесен с 10 февраля на 10 марта, уточнен список документов. Также появилось новое обязательное условие: победители конкурса, признанные лучшими в предыдущем году в какой-то из номинаций, не могут участвовать в той же «победной» номинации в этом году.