Конкурс «Предприниматель года» стартует в Хабаровском крае в марте

Posted 10 февраля, 06:39
Published 10 февраля, 06:39
Modified 10 февраля, 06:41
Updated 10 февраля, 06:41
Конкурс проходит ежегодно с 1996 года. Принять участие могут предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее 1 года.
В прошлом году для максимального учета интересов всех участников были изменены условия конкурса. Так, были скорректированы сроки проведения: старт «Предпринимателя года» перенесен с 10 февраля на 10 марта, уточнен список документов. Также появилось новое обязательное условие: победители конкурса, признанные лучшими в предыдущем году в какой-то из номинаций, не могут участвовать в той же «победной» номинации в этом году.
Максимальное количество отраслевых номинаций ограничено 20 номинациями. По статистике в числе самых популярных: «торговля», «строительство, архитектура и дорожное хозяйство», «услуги для бизнеса», «образование», уход и присмотр за детьми».
Конкурсом предусмотрены 4 специальные номинации: «За вклад в развитие муниципального района (муниципального округа) Хабаровского края», «Успешный старт», «Молодой предприниматель», «Социальный предприниматель». Спецноминация «Народный предприниматель» исключена с 2025 года.
По традиции награждение победителей и лауреатов планируется на торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства. Победителям конкурса вручаются памятные знаки и/или дипломы.
Скачать документы для ознакомления и заполнения можно на странице конкурса.
С 10 марта подать заявку можно:
— через администрацию муниципального образования края по месту нахождения участника;
— лично по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 308 (предварительно позвонив по телефону (4212) 40-20-00, доб. 2583, 2491);
— по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19 Министерство экономического развития Хабаровского края (с пометкой «Заявка на конкурс „Предприниматель года“);
— в электронном виде: сканами документов на электронную почту [email protected] с досылкой оригиналов по почте.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться по телефону или на электронную почту: (4212) 40-20-00, доб. 2583, 2491, [email protected].