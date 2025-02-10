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Posted 10 февраля, 06:39

Published 10 февраля, 06:39

Modified 10 февраля, 06:41

Updated 10 февраля, 06:41

Конкурс «Предприниматель года» стартует в Хабаровском крае в марте

Конкурс «Предприниматель года» стартует в Хабаровском крае в марте

10 февраля 2025, 06:39
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 10 марта в Хабаровском крае начнется прием заявок на участие в самом популярном региональном бизнес-состязании: краевом конкурсе «Предприниматель года». Организатор — министерство экономического развития Хабаровского края.

Конкурс проходит ежегодно с 1996 года. Принять участие могут предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее 1 года.

В прошлом году для максимального учета интересов всех участников были изменены условия конкурса. Так, были скорректированы сроки проведения: старт «Предпринимателя года» перенесен с 10 февраля на 10 марта, уточнен список документов. Также появилось новое обязательное условие: победители конкурса, признанные лучшими в предыдущем году в какой-то из номинаций, не могут участвовать в той же «победной» номинации в этом году.

Максимальное количество отраслевых номинаций ограничено 20 номинациями. По статистике в числе самых популярных: «торговля», «строительство, архитектура и дорожное хозяйство», «услуги для бизнеса», «образование», уход и присмотр за детьми».

Конкурсом предусмотрены 4 специальные номинации: «За вклад в развитие муниципального района (муниципального округа) Хабаровского края», «Успешный старт», «Молодой предприниматель», «Социальный предприниматель». Спецноминация «Народный предприниматель» исключена с 2025 года.

По традиции награждение победителей и лауреатов планируется на торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства. Победителям конкурса вручаются памятные знаки и/или дипломы.

Скачать документы для ознакомления и заполнения можно на странице конкурса.

С 10 марта подать заявку можно:

— через администрацию муниципального образования края по месту нахождения участника;

— лично по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 308 (предварительно позвонив по телефону (4212) 40-20-00, доб. 2583, 2491);

— по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19 Министерство экономического развития Хабаровского края (с пометкой «Заявка на конкурс „Предприниматель года“);

— в электронном виде: сканами документов на электронную почту [email protected] с досылкой оригиналов по почте.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться по телефону или на электронную почту: (4212) 40-20-00, доб. 2583, 2491, [email protected].

#Хабаровский край
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