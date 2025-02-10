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Posted 10 февраля, 02:22

Published 10 февраля, 02:22

Modified 10 февраля, 02:22

Updated 10 февраля, 02:22

Любовь зла: как мошенники готовятся «поздравить» приморцев с Днем святого Валентина

Любовь зла: как мошенники готовятся «поздравить» приморцев с Днем святого Валентина

10 февраля 2025, 02:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
Накануне Дня всех влюбленных активизировались мошенники, использующие праздничную тематику для обмана граждан. От фиктивных курьеров с цветами до поддельных сайтов с «выгодными» предложениями — схемы становятся все более изощренными и нацелены на выманивание денег и персональных данных.

С приближением Дня всех влюбленных мошенники начинают активнее действовать. В этом году они предлагают несколько новых схем, чтобы обмануть людей.

В новых медиа сообщают, что одна из самых распространенных — это когда курьер привозит букет и просит у жертвы смс-код «для отчетности». После этого мошенник крадет деньги и оформляет кредиты на имя жертвы.

Кроме того, злоумышленники создают поддельные сайты доставки цветов. Они обещают большие скидки, но после оплаты исчезают, оставляя клиентов без заказа и денег, сообщает официальный телеграм-канал УБК МВД России.

МВД призвало граждан быть внимательными.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что думают приморцы о Дне Святого Валентина.

Чужой праздник, фальшивка и трата денег: что жители Приморья думают о 14 февраля?
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