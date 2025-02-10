Любовь зла: как мошенники готовятся «поздравить» приморцев с Днем святого Валентина

Posted 10 февраля, 02:22
Published 10 февраля, 02:22
Modified 10 февраля, 02:22
Updated 10 февраля, 02:22
С приближением Дня всех влюбленных мошенники начинают активнее действовать. В этом году они предлагают несколько новых схем, чтобы обмануть людей.
В новых медиа сообщают, что одна из самых распространенных — это когда курьер привозит букет и просит у жертвы смс-код «для отчетности». После этого мошенник крадет деньги и оформляет кредиты на имя жертвы.
Кроме того, злоумышленники создают поддельные сайты доставки цветов. Они обещают большие скидки, но после оплаты исчезают, оставляя клиентов без заказа и денег, сообщает официальный телеграм-канал УБК МВД России.
МВД призвало граждан быть внимательными.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что думают приморцы о Дне Святого Валентина.