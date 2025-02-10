Метеозависимые, держитесь: от -28°C ночью до +2°C днем будет в Приморье

Переменчивая погода от морозов до небольшого потепления ждет Приморье

Во вторник жителей Приморье ждет морозное начало дня — в некоторых районах похолодает до -28°C. Позже выглянет солнце и потеплеет, местами погода станет без преувеличений весенней — оттепель в середине февраля.

11 февраля Приморье окажется под влиянием повышенного давления, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-28°C, днем воздух прогреется до +2…-9°C. Во Владивостоке будет небольшая облачность, без осадков. Ночью -12…-14°C, днем -3…-5°C. В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночная температура -20…-22°C, днем -1…-3°C. В Находке — небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью -11…-13°C, днем 0…-2°C. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья ждет адское сочетание — снегопад и переменчивые температуры. Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует Приморье Узнать подробнее