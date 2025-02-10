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Posted 10 февраля, 09:48

Published 10 февраля, 09:48

Modified 10 февраля, 09:50

Updated 10 февраля, 09:50

Переменчивая погода от морозов до небольшого потепления ждет Приморье

Метеозависимые, держитесь: от -28°C ночью до +2°C днем будет в Приморье

10 февраля 2025, 09:48
Фото: 1MI.

Переменчивая погода от морозов до небольшого потепления ждет Приморье

Во вторник жителей Приморье ждет морозное начало дня — в некоторых районах похолодает до -28°C. Позже выглянет солнце и потеплеет, местами погода станет без преувеличений весенней — оттепель в середине февраля.

11 февраля Приморье окажется под влиянием повышенного давления, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-28°C, днем воздух прогреется до +2…-9°C.

Во Владивостоке будет небольшая облачность, без осадков. Ночью -12…-14°C, днем -3…-5°C.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночная температура -20…-22°C, днем -1…-3°C.

В Находке — небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью -11…-13°C, днем 0…-2°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья ждет адское сочетание — снегопад и переменчивые температуры.

Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует Приморье
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