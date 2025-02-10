Метеозависимые, держитесь: от -28°C ночью до +2°C днем будет в Приморье

Posted 10 февраля, 09:48
Published 10 февраля, 09:48
Modified 10 февраля, 09:50
Updated 10 февраля, 09:50
11 февраля Приморье окажется под влиянием повышенного давления, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-28°C, днем воздух прогреется до +2…-9°C.
Во Владивостоке будет небольшая облачность, без осадков. Ночью -12…-14°C, днем -3…-5°C.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночная температура -20…-22°C, днем -1…-3°C.
В Находке — небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью -11…-13°C, днем 0…-2°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья ждет адское сочетание — снегопад и переменчивые температуры.