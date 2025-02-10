Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует Приморье

Posted 10 февраля, 00:33
Published 10 февраля, 00:33
Modified 10 февраля, 00:35
Updated 10 февраля, 00:35
Синоптическая обстановка в Приморье будет разной, сообщает портал «Маглипогода». Жители края ощутят влияние и тепла, и снега. Затем плюсовые температуры вернутся в регион, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.
Сегодня и завтра в Приморье будет властвовать антициклон. В среду, 12 февраля, наведается циклон. Затем два дня «отголоски» фронтов дадут о себе знать. Оттепель сменится метелью и сильным ветром. А к выходным ситуация вновь наладится, подчеркнул метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что морозы держатся в Приморском крае.