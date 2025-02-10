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Posted 10 февраля, 00:33

Published 10 февраля, 00:33

Modified 10 февраля, 00:35

Updated 10 февраля, 00:35

Трескучие морозы, метель и оттепель наведут ужас на Приморский край

Морозный антициклон, жуткий снегопад и весеннее тепло: погода не балует Приморье

10 февраля 2025, 00:33
Фото: vostokmedia.com.

Трескучие морозы, метель и оттепель наведут ужас на Приморский край

Сюжет
Погода
Суровая февральская зима снова покажет свою мощь в Приморском крае. Жители региона вновь окажутся под воздействием вьюги, но без весенней оттепели не обойдется наступившая неделя.

Синоптическая обстановка в Приморье будет разной, сообщает портал «Маглипогода». Жители края ощутят влияние и тепла, и снега. Затем плюсовые температуры вернутся в регион, отметил основатель сайта Руслан Юрковский.

Сегодня и завтра в Приморье будет властвовать антициклон. В среду, 12 февраля, наведается циклон. Затем два дня «отголоски» фронтов дадут о себе знать. Оттепель сменится метелью и сильным ветром. А к выходным ситуация вновь наладится, подчеркнул метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что морозы держатся в Приморском крае.

Февраль шутит не любит: погода в Приморье по-прежнему морозная
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