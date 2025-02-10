Официальная информация: два гаража «пали» в бою с мощным пожаром во Владивостоке

Posted 10 февраля, 04:02
Published 10 февраля, 04:02
Modified 10 февраля, 04:04
Updated 10 февраля, 04:04
В краевой столице случился пожар на Тунгусской, сообщили в новых медиа. Судя по кадрам, возгорание было достаточно серьезным. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, во Владивостоке загорелись два гаража сегодня, 10 февраля, в 12:01. Пламя распространилось на 100 квадратных метрах. Однако спасатели уже ликвидировали открытое горение.
«Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет», — поведали редакции в пресс-службе МЧС России.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, случившемся в банном комплексе в Приморском крае. Огонь охватил парилку. Посетителям пришлось эвакуироваться самостоятельно.