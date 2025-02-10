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Posted 10 февраля, 04:02

Published 10 февраля, 04:02

Modified 10 февраля, 04:04

Updated 10 февраля, 04:04

Появились подробности пожара на Тунгусской во Владивостоке

Официальная информация: два гаража «пали» в бою с мощным пожаром во Владивостоке

10 февраля 2025, 04:02
Фото: 1MI.

Появились подробности пожара на Тунгусской во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Здание вспыхнуло и стремительно уничтожалось огнем во Владивостоке. Оказалось, что «жертвами» пламени стали два гаража.

В краевой столице случился пожар на Тунгусской, сообщили в новых медиа. Судя по кадрам, возгорание было достаточно серьезным. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

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По данным ведомства, во Владивостоке загорелись два гаража сегодня, 10 февраля, в 12:01. Пламя распространилось на 100 квадратных метрах. Однако спасатели уже ликвидировали открытое горение.

«Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет», — поведали редакции в пресс-службе МЧС России.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, случившемся в банном комплексе в Приморском крае. Огонь охватил парилку. Посетителям пришлось эвакуироваться самостоятельно.

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