Олег Кожемяко: Именно нацпроекты стали локомотивом развития Приморского края

Олег Кожемяко прекрасно понимает, что новые нацпроекты дают возможность развитию края и поддержки отдельных категорий граждан. Именно поэтому нельзя допустить бюрократических проволочек в подаче заявок и реализации выделяемых средств. Более того, важно чтобы чиновники и главы активно вовлекали людей в реализацию нацпроектов. Тогда эта работа будет не только полезна, но и видна для рядовых жителей.