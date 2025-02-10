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Posted 10 февраля, 04:05

Published 10 февраля, 04:05

Modified 10 февраля, 04:07

Updated 10 февраля, 04:07

Реализацию новых нацпроектов в 2025 году обсудили в Приморье

Олег Кожемяко: Именно нацпроекты стали локомотивом развития Приморского края

10 февраля 2025, 04:05
Фото: primorsky.ru.

Реализацию новых нацпроектов в 2025 году обсудили в Приморье

Сюжет
Нацпроект
Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел расширенное заседание правительства Приморского края по вопросам нацпроектов — были подведены промежуточные итоги работы и поставлены цели на ближайший год.

В расширенном заседании, которое прошло под руководством главы региона, приняли участие руководители краевых органов исполнительной власти и главы муниципальных образований. Темами обсуждения стали реализация новых национальных проектов и мастер-планов, организация школьного питания. Участники совещания подвели промежуточные итоги работы и обозначили основные направления деятельности в 2025 году.

Глава региона особо подчеркнул, что запущенные с 2025 года по поручению президента Владимира Путина новые нацпроекты, — это безусловный фокус внимания правительства Приморья, потому что их основа — наказы приморцев. В 2025 году Приморский край принимает участие в 12 из них.

Олег Кожемяко прекрасно понимает, что новые нацпроекты дают возможность развитию края и поддержки отдельных категорий граждан. Именно поэтому нельзя допустить бюрократических проволочек в подаче заявок и реализации выделяемых средств. Более того, важно чтобы чиновники и главы активно вовлекали людей в реализацию нацпроектов. Тогда эта работа будет не только полезна, но и видна для рядовых жителей.

«Именно нацпроекты стали локомотивом развития региона, муниципалитетов. Они касаются спорта, благоустройства, демографии, жилищного строительства. Тем не менее, на особом контроле всех глав и органов исполнительной власти остаются задачи по строительству некоторых объектов. Только тщательная проработка вопроса позволит свести проблемы к минимуму. Необходимо организовать слаженную работу по реализации национальных проектов. Наши земляки на фронте отдают жизни за нашу свободу, и мы не имеем права работать плохо. Мы должны здесь достойно выполнять поставленные задачи, чтобы их жертвы и усилия не были напрасны. Каждый день, каждый трудовой час мы обязаны помнить о тех, кто сражается ради нашего будущего», — сказал Олег Кожемяко.

Руководство региона пользуется любой возможностью, чтобы улучшить качество жизни населения. Больше всего ресурсов сейчас можно получить именно по линии реализации нацпроектов. Именно на участие в них сделал ставку губернатор в предыдущие годы и, как показывает практика, не прогадал. Позитивные сдвиги очевидны, и они не могли произойти без выстроенных рабочих отношений с Москвой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ход важнейших строек во Владивостоке проверил губернатор Приморского края.

Работу над ошибками проверил губернатор: глава Приморья побывал на важных стройках
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