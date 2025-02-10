Отрезали губу и щеку: народная медицина почти убила курильщика в Приморье

В Тысячекоечную больницу попал 70-летний пациент с опухолью на нижней губе, которая была солидных размеров и провоцировала выделение жидкости изо рта, сообщает пресс-служба медучреждения. Более того, серьезный недуг вызывал боль при приеме пищи и дискомфорт даже в состоянии покоя. Пациент нуждался в операции, ведь болезнь оказалась смертельно опасной — рак.