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Posted 10 февраля, 05:24

Published 10 февраля, 05:24

Modified 10 февраля, 05:26

Updated 10 февраля, 05:26

К чему привело знахарство курильщика со стажем в Приморском крае

Отрезали губу и щеку: народная медицина почти убила курильщика в Приморье

10 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI.

К чему привело знахарство курильщика со стажем в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Мужчина солидного возраста решил, что самостоятельно победит смертельно опасную болезнь во Владивостоке. Медикам пришлось брать ситуацию в свои руки, чтобы спасти беспечного приморца.

В Тысячекоечную больницу попал 70-летний пациент с опухолью на нижней губе, которая была солидных размеров и провоцировала выделение жидкости изо рта, сообщает пресс-служба медучреждения. Более того, серьезный недуг вызывал боль при приеме пищи и дискомфорт даже в состоянии покоя. Пациент нуждался в операции, ведь болезнь оказалась смертельно опасной — рак.

Врачи не только удалили опухоль, но и сделали пластическую операцию, используя кожный лоскут со щеки. Больной восстановился без осложнений.

Стоит отметить, что злокачественные новообразования на губах встречаются довольно редко, — за год в данную больницу поступает не более пяти человек с таким диагнозом.

К слову, мужчина, который стал «заложником» пагубной привычки, — курения, — долгое время пренебрегал лечением. Он пытался бороться с симптомами при помощи народной медицины. Именно данное обстоятельство спровоцировало прогрессирование болезни.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда курение провоцирует опасные последствия. Например, во Владивостоке случился пожар из-за окурка.

Курение могло убить жильцов многоэтажки: пожар случился из-за окурка во Владивостоке
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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Рак#Приморский край#Курение#Опухоль
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