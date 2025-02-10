Отрезали губу и щеку: народная медицина почти убила курильщика в Приморье

Posted 10 февраля, 05:24
Published 10 февраля, 05:24
Modified 10 февраля, 05:26
Updated 10 февраля, 05:26
В Тысячекоечную больницу попал 70-летний пациент с опухолью на нижней губе, которая была солидных размеров и провоцировала выделение жидкости изо рта, сообщает пресс-служба медучреждения. Более того, серьезный недуг вызывал боль при приеме пищи и дискомфорт даже в состоянии покоя. Пациент нуждался в операции, ведь болезнь оказалась смертельно опасной — рак.
Врачи не только удалили опухоль, но и сделали пластическую операцию, используя кожный лоскут со щеки. Больной восстановился без осложнений.
Стоит отметить, что злокачественные новообразования на губах встречаются довольно редко, — за год в данную больницу поступает не более пяти человек с таким диагнозом.
К слову, мужчина, который стал «заложником» пагубной привычки, — курения, — долгое время пренебрегал лечением. Он пытался бороться с симптомами при помощи народной медицины. Именно данное обстоятельство спровоцировало прогрессирование болезни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда курение провоцирует опасные последствия. Например, во Владивостоке случился пожар из-за окурка.